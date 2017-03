Masters 1000 Miami: Andy Murray non ci sarà

Per tutta la giornata di oggi si era parlato di un possibile forfait di Novak Djokovic per il torneo di Miami.

Al momento però si è ufficializzato il ritiro di Andy Murray, numero 1 del mondo che non giocherà il torneo americano per un problema al gomito destro.

“Ciao a tutti.. Purtroppo, a causa di un problema gomito destro non sarò in grado di giocare a Miami. Mi scuso per i tifosi, in uno dei miei tornei preferiti. L’ obiettivo, ora, è essere pronto per la stagione su terra rossa. Grazie come sempre per il sostegno.”