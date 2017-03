Continuano a raccogliere buoni risultati e soddisfazioni gli allievi della San Marino Tennis Academy in questo inizio di stagione agonistica 2017.

E’ il caso di Federico Bertuccioli, protagonista di un ottimo torneo all’Open BNL andato in scena allo Sporting Monviso di Grugliasco (13.000 euro di montepremi), una delle tappe valide come pre-qualificazioni per gli Internazionali Bnl d’Italia di Roma. Sui campi torinesi l’allievo di Giorgio Galimberti (classifica federale 2.4) ha messo in fila il 2.4 Michele Longo per 7-5 6-2 e l’altro 2.4 Christian Felline per 6-4 6-3, prima di cedere 6-2 7-6 al 2.1 piacentino Gianluca Beghi, accreditato della terza testa di serie.

Notevole l’attività in questo periodo per gli allievi della San Marino Tennis Academy, che sono stati impegnati anche nel torneo Tennis Europe giovanile di Rotterdam e in Bosnia.