Combined Indian Wells: Il programma di Lunedì 13 Marzo. Nella notte in campo Fabio Fognini

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pauline Parmentier vs [2] Angelique Kerber

2. [29] Mischa Zverev vs [8] Dominic Thiem (non prima ore: 21:00)

3. Lucie Safarova vs [12] Venus Williams

4. [3] Stan Wawrinka vs [28] Philipp Kohlschreiber

5. [9] Madison Keys vs Naomi Osaka (non prima ore: 03:00)

6. [10] Gael Monfils vs [20] John Isner (non prima ore: 04:30)

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Elena Vesnina vs [25] Timea Babos

2. Rafael Nadal / Bernard Tomic vs [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram

3. [1] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Novak Djokovic / Viktor Troicki

4. [6] Agnieszka Radwanska vs [Q] Shuai Peng

5. [27] Pablo Cuevas vs Fabio Fognini (non prima ore: 02:00)

6. Daniel Evans / Andy Murray vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Julia Goerges vs Lauren Davis

2. [28] Kristina Mladenovic vs [4] Simona Halep (non prima ore: 21:00)

3. [LL] Yoshihito Nishioka vs [13] Tomas Berdych (non prima ore: 22:00)

4. [11] David Goffin vs [22] Albert Ramos-Vinolas

5. Katerina Siniakova vs [13] Caroline Wozniacki

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Vania King / Yaroslava Shvedova vs Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang

2. Gilles Muller / Sam Querrey vs Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi

3. [21] Pablo Carreno Busta vs [16] Roberto Bautista Agut

4. [Q] Vasek Pospisil vs [Q] Dusan Lajovic

5. [8] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Steve Johnson / Vasek Pospisil

STADIUM 6 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Treat Huey / Max Mirnyi vs [4] Jamie Murray / Bruno Soares

2. [3] Henri Kontinen / John Peers vs Alexander Zverev / Mischa Zverev