ITF / Future – MD e qualificazioni – Azzurri in campo domenica 12 marzo 2017

$60.000 SHENZEN – cemento all’aperto

1°TURNO QUALI

Xiniu JIANG (WC) b. Jasmine PAOLINI 46 63 62

Martina TREVISAN b. Katarzyna PITER 26 76 60

Hozumi ERI [3] – Jessica PIERI



2°TURNO QUALI

Amandine HESSE [8] – Martina TREVISAN

$15.000 SOLARINO – tappeto sintetico all’aperto

MD: Georgia BRESCIA [2], Deborah CHIESA [7], Alice MATTEUCCI [7], Anna Giulia REMONDINA, Giorgia MARCHETTI, Miriana TONA, Dalila SPITERI, Ludmilla SAMSONOVA

2°TURNO FINALE QUALI

h.09.30 Francesca SELLA [3] – Chiara CATINI

h.11.00 Amandine CAZEAUX [9] – Veronica NAPOLITANO [9]

h.11.00 Maria MASINI [5] – Stefania RUBINI

h.11.00 Carolina PILLOT – Eleonora LIGA

h.12.30 Claudia COPPOLA [6] – Alessia PIRAN [10]

$15.000 HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Camilla SCALA, Martina SPIGARELLI, Federica ARCIDIACONO

1°TURNO QUALI

Francesca BULLANI, Chiara DE VITO devono passare il primo turno, mentre Federica BILARDO è gia al secondo turno finale grazie ad un Bye

$15.000 HERAKLION – cemento all’aperto

MD: Lucrezia STEFANINI

2°TURNO QUALI

Costanza PERA già al secondo turno mentre Emma LIOI e Valentina LIA devono ancora trovare l’acceso al secondo turno

$15.000 GONESSE – terra coperto

MD: Martina COLMEGNA

MASCHILE

ITALIA F4 SONDRIO – cemento coperto

MD: Salvatore CARUSO [1], Alessandro BEGA [3], Walter TRUSENDI [7], Matteo VIOLA [8], Lorenzo FRIGERIO, Riccardo BONADIO, Antonio MASSARA, Adelchi VIRGILI, Francesco VILARDO, Andrea VAVASSORI, Gianluca DI NICOLA

2°TURNO FINALE QUALI

9 azzurri rimasti in gara tra cui tre derby da dove usciranno sicuri tre italiani, qui sotto l’elenco con l’orario di gioco:

h.10.00 Francesco FERRARI [8] – Antoine WALCH [12]

h.11.45 Ilya VUCIC [1] – Giovanni FONIO

h.13.30 Giorgio RICCA [4] – Federico ARNABOLDI

h.13.30 Alessandro PETRONE [3] – Alessandro CEPPELLINI

h.15.15 Daniel APPELGREN [6] – Matteo MARFIA [15]

h.15.15 Luca PANCALDI [2] – Alessandro COPPINI

CROAZIA F2 POREC – terra all’aperto

MD: Riccardo BELLOTTI [1], Fabrizio ORNAGO

2°TURNO QUALI

Dei quindici di partenza ne rimangono 9 tra cui il derby Davide MELCHIORRE contro Marco MICELI, poi Ludovico SCERRATI, Federico MARCHETTI, Davide PONTOGLIO [16], Edoardo POMPEI, Davide ASCHIERI, Mattia ROS, Daniele CAPECCHI [8]

TUNISIA F10 HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Lorenzo GIUSTINO [1], Stefano TRAVAGLIA [4], Omar GIACALONE

2°TURNO QUALI

Buone possibilità per i 9 azzurri rimasti in gara con Filippo BALDI [2] vs. Fabio MERCURI, Filippo LEONARDI [4], Alessandro LUISI [6], Matteo TINELLI [8], Nicolo TURCHETTI [10], Giuliano BENEDETTI, Giovanni Battista MORELLO, Paolo DAGNINO

PORTOGALLO F3 LOULE – cemento all’aperto

MD: Erik CREPALDI [8], Pietro LICCIARDI

2°TURNO QUALI

Simone RONCALLI [12], Enrico DALLA VALLE [13], Andrea BOLLA, Guido MARSON e Samuele RAMAZZOTTI sono i cinque azzurri che hanno superato brillantemente il primo turno ad eccezione di Roncalli e Dalla Valle avanti con un bye all’esordio in virtù della testa di serie. Tabellone a 128 partecipanti e quattro turni di quali per accedere al main draw.

SPAGNA F7 JAVEA – terra all’aperto

MD: Jacopo STEFANINI, Raul BRANCACCIO

2°TURNO QUALI

Solo Pietro RONDONI [5] nelle quali. In questo turno affronta Pablo Irigaray Guarne spagnolo classe 97.

EGITTO F9 SHARM EL SHEIKH – cemento all’aperto

MD: Julian OCLEPPO

2°TURNO QUALI

Mirko CUTULI [13] affronta il giovane zimbabwano classe 97 Muzingaye Sibanda

GRECIA F2 HERAKLION – cemento all’aperto

1°TURNO QUALI

Gianluca BERGOMI e Riccardo ROBERTO impresa difficile per potersi qualificare al Main draw.

TURCHIA F10 ANTALYA – cemento all’aperto

MD: Davide GALOPPINI

1°TURNO QUALI

C’è il giovane classe 99 Tommaso SPELTA ad affrontare il pari età brasiliano Antonio Pruner Neto.

