Da Indian Wells – Federico Gaio: “Paolo Lorenzi è un’ottima persona, un grande amico, prima di essere un ottimo giocatore.”

Federico Gaio : “Non è stata semplice la partita non non ho avuto una buona percentuale di prime di servizio.

Anche se forse vedendo la media ho fatto più punti con la seconda che con la prima.

Diciamo che la mia prima di servizio, anche quando a me sembrava che fosse ottima, a lui era all’altezza giusta.

Di solito non gioco con un giocatore così alto. Ho fatto fatica a comandare lo scambio, sono partito quasi sempre in difesa ed è dura poter vincere la partita in questo modo.

Anderson mi è sembrato abbastanza solido e ordinato. Se è stato n.10 del mondo sicuramente vorrà dire qualcosa.”

“Ho chiesto a Paolo Lorenzi se giocare Acapulco, Indian Wells e Miami non sapevo se fossi entrato e lui mi ha detto: “Vai, vai ad Acapulco,Indian Wells e Miami. Li fai tutti stai tranqillo.

Alla fine ha avuto lui ragione, anche se ad Acapulco sono rimasto fuori, ho fatto un’ottima settimana di allenamento li.

Paolo è un’ottima persona, un grande amico, prima di essere un ottimo giocatore.”

“Come sono fatto io, anche caratterialmente, non è così facile trovare un allenatore con cui possa trovarmi benissimo.

Sicuramente ho bisogno di una persona che mi possa aiutare, quello ne ho bisogno, ma devo trovare la persona giusta e non è per me facile trovarla. “