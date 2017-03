Masters 1000 Indian Wells: Ostacolo Anderson troppo grande per Federico Gaio (Video)

Niente da fare per Federico Gaio nel primo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, si è arreso a Kevin Anderson, ex top ten, con il risultato di 61 64 in 1 ora e 18 minuti di partita.

Da segnalare che Gaio dopo aver perso in maniera netta il primo set per 1 a 6, nel secondo parziale ha subito il break sul 2 pari, quando cedeva a 15 il turno di battuta.

Sul 3 a 4 l’azzurro piazzava a sorpresa il controbreak, ma nel game successivo, sul 4 pari, l’italiano dopo aver commesso anche un doppio fallo perdeva a 30 il servizio.

Sul 5 a 4 Anderson teneva a 0 il turno di battuta chiudendo l’incontro per 6 a 4.

Masters 1000 Indian Wells 1000 | Cemento | $6.993.450

ATP Indian Wells Kevin Anderson Kevin Anderson 6 6 Federico Gaio Federico Gaio 1 4 Vincitore: K. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Gaio 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Gaio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-0 → 5-0 F. Gaio 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-0 → 4-0 K. Anderson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Anderson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

6 Aces 10 Double Faults 564% 1st Serve % 55%26/37 (70%) 1st Serve Points Won 16/29 (55%)12/21 (57%) 2nd Serve Points Won 10/24 (42%)3/4 (75%) Break Points Saved 6/10 (60%)9 Service Games Played 813/29 (45%) 1st Return Points Won 11/37 (30%)14/24 (58%) 2nd Return Points Won 9/21 (43%)4/10 (40%) Break Points Won 1/4 (25%)8 Return Games Played 938/58 (66%) Total Service Points Won 26/53 (49%)27/53 (51%) Total Return Points Won 20/58 (34%)65/111 (59%) Total Points Won 46/111 (41%)

Gaio – Anderson

Mar 05, 1992 Birthday: May 18, 1986

25 years Age: 30 years

Italy Italy Country: South Africa South Africa

159 Current rank: 79

154 (Feb 20, 2017) Highest rank: 10 (Oct 12, 2015)

497 Total matches: 710

$200 380 Prize money: $7 383 675

377 Points: 680

Right-handed Plays: Right-handed