Flavia Pennetta parla un po’ di tutto. Su Fognini “Sembra che a giocatori del genere non importi niente, ma sono in realtà più sensibili degli altri.”

Flavia Pennetta ha parlato di alcune cose in esclusiva su SkySport dove seguirà gli eventi Masters 1000 nel 2017 (gravidanza permettendo).

Su Federer: “Roger ha vinto uno slam fantastico. Non c’era verso che indietreggiasse o che perdesse campo, rimanendo sempre sulla linea di fondo. Anche nel momento in cui sbagliava, continuava e non ha mai lasciato quell’idea di gioco. Questo è anche merito del suo coach Ivan Ljubicic”.

Su Djokovic: Per Novak vincere il Roland Garros e completare il Career Grand Slam credo lo abbia un po’ svuotato , e questo può succedere. Non è facile avere una costanza lunga e duratura per tanto tempo, e ci sono dei momenti in cui ti senti vuoto e devi staccare. Mentalmente ha bisogno di ricaricarsi ora.”

Nick Kyrgios: “Serviranno degli anni per ordinarsi a livello mentale. È talentuoso ma non riesce a mettere da parte i problemi e a trovare delle soluzioni. In campo discute coi giudici, e invece fuori è un ragazzo così educato da chiederti: “ma come sia possibile?”

Su Fognini: “Riesce a trovare il suo equilibrio solo per alcuni periodi dell’anno, ma non è costante ed è un peccato perché a volte ti dici ‘basterebbe quel qualcosa in più per godersela anche maggiormente come giocatore’. Sembra che a giocatori del genere non importi niente, ma sono in realtà più sensibili degli altri.”