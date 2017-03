Fabio Fognini e lo psicologo arrivato dal team di Franco Davin

Fabio Fognini ha parlato in conferenza stampa a Sao Paulo.

Dichiara l’azzurro: “Mi sto allenando bene e gioco male quando sono in campo. Quindi devo avere pazienza, devo lavorare e se sto bene fisicamente e in allenamento farò le cose bene, i risultati arriveranno ma non so quando.”

“Davin mi dice che sono un po’ lo specchio di Gaudio, magari facessi i suoi risultati, ma sono come sono. Siamo due ottimi giocatori a cui a volte parte la testa. Ho scelto tutto il suo team. Qui sono con Pablo, uno psicologo che ha lavorato anche con Gaston, e bene, devo lavorare, non c’è altra cosa da fare.”