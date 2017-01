Challenger Rennes: Il Main Draw. Napolitano entra come alternates

C’è Stefano Napolitano presente nel tabellone principale del torneo challenger di Rennes.

L’azzurro è entrato in tabellone come alternates, era il primo giocatore con il miglior ranking presente nelle qualificazioni.

Challenger Rennes CH | Indoor | e85.000

(1) Chardy, Jeremy vs Rublev, Andrey

Zemlja, Grega vs (WC) Furness, Evan

Brands, Daniel vs Lee, Duckhee

Qualifier vs (6) Rosol, Lukas

(4) Stakhovsky, Sergiy vs Qualifier

(PR) Kavcic, Blaz vs Qualifier

(WC) Blancaneaux, Geoffrey vs Millot, Vincent

(ALT) Napolitano, Stefano vs (5) Andreozzi, Guido

(7) Donskoy, Evgeny vs De Schepper, Kenny

(WC) Lamasine, Tristan vs Gabashvili, Teymuraz

(ALT) Bourgue, Mathias vs Bemelmans, Ruben

(WC) Janvier, Maxime vs (3) Kovalik, Jozef

(8) Kamke, Tobias vs Fucsovics, Marton

Lopez-Perez, Enrique vs Diez, Steven

De Greef, Arthur vs Gombos, Norbert

Qualifier vs (2) Mathieu, Paul-Henri