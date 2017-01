WTA Sydney: Roberta Vinci eliminata al secondo turno

Out Roberta

Roberta Vinci esce di scena al secondo turno nel torneo WTA Premier di Sydney ($776.000, hard).

L’azzurra si è arresa a Barbora Strycova, 30 anni e n.19 del mondo, con il risultato di 62 63 in 1 ora e 21 minuti di partita.

Primo set: La Vinci dopo aver recuperato un break nel secondo gioco, dal 2 a 1 in suo favore e palla break a disposizione, subiva un duro parziale di cinque game consecutivi, con la ceca che portava a casa la frazione per 6 a 2, dopo aver tenuto il turno di battuta sul 5 a 2, dopo ben 13 minuti e annullato tre palle break.

Secondo set: L’italiana partiva malissimo perdendo il servizio nel primo gioco e annullando sullo 0 a 2, tre palle break consecutive per il doppio break.

Sul 2 a 4 la Vinci cedeva nuovamente la battuta, ma nel game successivo brekkava per la seconda volta nel match la ceca.

La pugliese però sul 3 a 5 ancora una volta perdeva il servizio (a 30 dal 30 a 0), uscendo di scena dal torneo per 6 a 3.

La partita punto per punto



WTA Sydney Barbora Strycova Barbora Strycova 6 6 Roberta Vinci [9] Roberta Vinci [9] 2 3 Vincitore: B. STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 5-3 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 B. Strycova 0-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

B. Strycova - R. Vinci

01:19:12

3 Aces 0

3 Double Faults 4

57% 1st Serve % 56%

23/34 (68%) 1st Serve Points Won 17/36 (47%)

13/26 (50%) 2nd Serve Points Won 11/28 (39%)

4/6 (67%) Break Points Saved 9/15 (60%)

8 Service Games Played 9

19/36 (53%) 1st Return Points Won 11/34 (32%)

17/28 (61%) 2nd Return Points Won 13/26 (50%)

6/15 (40%) Break Points Won 2/6 (33%)

9 Return Games Played 8

36/60 (60%) Total Service Points Won 28/64 (44%)

36/64 (56%) Total Return Points Won 24/60 (40%)

72/124 (58%) Total Points Won 52/124 (42%)

19 Ranking 18

30 Age 33

Plzen, Czech Republic Birthplace Taranto, Italy

Dubai, UAE Residence Taranto, Italy

5′ 4 1/2″ (1.64 m) Height 5′ 4″ (1.63 m)

132 1/2 lbs. (60 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2003) Turned Pro Pro (1999)

2/1 Year to Date Win/Loss 2/1

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 10

$5,692,842 Career Prize Money $11,397,606