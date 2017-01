WTA Brisbane: Roberta Vinci ai quarti di finale. Ora la sfida con Karolina Pliskova

Roberta Vinci approda ai quarti di finale nel torneo WTA Premier di Brisbane ($1.000.000, hard).

La tennista tarantina ha sconfitto al secondo turno Misaki Doi, classe 1991, n.40 WTA, con il risultato di 64 62 in 1 ora e 21 minuti di partita.

Ai quarti di finale Roberta sfiderà Karolina Pliskova, classe 1992 e n.6 del mondo.

Primo set: La Vinci piazzava il break decisivo nel primo game (a 30) e poi dopo aver mancato sul 2 a 0 due palle per il doppio break, non concedeva break point sui propri turni di battuta, chiudendo la frazione per 6 a 4, dopo aver tenuto ai vantaggi l’ultimo turno di servizio del parziale.

Secondo set: Roberta in pieno controllo del match andava avanti per 4 a 1, con due break di vantaggio.

Sul 4 a 1 la n.1 italiana cedeva per la prima volta nel match il turno di battuta (a 30), ma da quel momento metteva a segno un mini parziale di 8 punti a 3, vincendo la partita per 6 a 2.

WTA Premier Brisbane – Hard

2T Doi – Vinci (0-0) 3 incontro dalle ore 02:00



WTA Brisbane Misaki Doi Misaki Doi 4 2 Roberta Vinci [8] Roberta Vinci [8] 6 6 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 M. Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Doi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Vinci 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Doi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Doi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 2-3 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Doi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3 Aces 02 Double Faults 269% 1st Serve % 45%28/48 (58%) 1st Serve Points Won 16/23 (70%)8/22 (36%) 2nd Serve Points Won 19/28 (68%)8/12 (67%) Break Points Saved 0/1 (0%)9 Service Games Played 97/23 (30%) 1st Return Points Won 20/48 (42%)9/28 (32%) 2nd Return Points Won 14/22 (64%)1/1 (100%) Break Points Won 4/12 (33%)9 Return Games Played 936/70 (51%) Total Service Points Won 35/51 (69%)16/51 (31%) Total Return Points Won 34/70 (49%)52/121 (43%) Total Points Won 69/121 (57%)

Doi – Vinci

Apr 29, 1991 Birthday: Feb 18, 1983

25 years Age: 33 years

Japan Japan Country: Italy Italy

40 Current rank: 18

30 (Oct 17, 2016) Highest rank: 7 (Jun 27, 2016)

485 Total matches: 845

$1 839 792 Prize money: $11 374 729

1 245 Points: 2 210

Right-handed Plays: Right-handed