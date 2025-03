Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Cerundolo si prende la rivincita su Ruud e vola ai quarti di Miami. Machac si ritira, Mensik già ai quarti

Francisco Cerundolo ha servito una fredda vendetta al Miami Open, superando la quinta testa di serie Casper Ruud con un convincente 6-4, 6-2 e raggiungendo così il suo terzo quarto di finale in quattro apparizioni nel Masters 1000 sul cemento della Florida.

L’argentino ha impiegato 87 minuti per trionfare contro lo stesso avversario che aveva interrotto la sua rivelazione del 2022 a Miami in semifinale. “Mi piace la città . Mi piace Miami. Mi sono sempre trovato bene sin dalla prima volta che sono venuto qui,” ha dichiarato Cerundolo. “Ci sono molti tifosi argentini e latinoamericani. Trascorro molto tempo di qualità fuori dal campo e questo è probabilmente qualcosa che mi ispira a giocare bene.”

Dopo aver mancato tre palle break sullo 0/40 nel game d’apertura contro Ruud, Cerundolo ha finalmente trovato il feeling in risposta sul 3-3. Ha convertito la sua quarta palla break di quel game e ha mantenuto il servizio per aggiudicarsi il primo set, prima di correre verso la vittoria con stile nel secondo. L’unico elemento che ha ritardato la vittoria della testa di serie numero 23 è stata un’interruzione per pioggia di tre ore e 30 minuti, arrivata sul 5-1 nel secondo set.

Raggiungendo i quarti di finale in back-to-back nei Masters 1000 di Indian Wells e ora a Miami, Cerundolo è diventato il primo argentino a raggiungere i quarti in entrambi gli eventi del “Sunshine Double” nello stesso anno dai tempi di Juan Martin del Potro nel 2018. Ora con un bilancio di 16-6 nella stagione 2025, il 26enne è in vantaggio 5-3 nei confronti diretti con Ruud.

“Sono super felice. È sempre difficile quando stai giocando una partita davvero buona, controllando il gioco, e devi fermarti per la pioggia,” ha detto Cerundolo. “Non è facile, ma sono rimasto calmo e sono tornato in partita con fiducia giocando un ottimo game al servizio. Sono super felice di ottenere quarti di finale back-to-back nei Masters 1000 negli Stati Uniti, su campi duri. È un grande risultato.”

Ad attendere Cerundolo nei quarti di finale ci sarà la testa di serie numero 14 Grigor Dimitrov, che ha aperto il programma di martedì a Miami battendo Brandon Nakashima 6-4, 7-5 sul campo Grandstand.

Dimitrov ha sapientemente preso di mira la seconda di servizio dell’avversario per assicurarsi la vittoria agli ottavi. Nakashima ha perso solo tre punti sulla prima di servizio durante l’incontro, ma Dimitrov ha vinto il 61% (11/18) dei punti sulla seconda di servizio in risposta e ha convertito due delle cinque palle break che ha guadagnato.

Il finalista del 2024 Dimitrov sarebbe uscito dalla Top 20 dopo Miami se avesse perso contro Nakashima. Invece, è al suo secondo quarto di finale nel Sud della Florida, che disputerà come numero 20 dell’ATP Live Ranking.

Niente derby ceco al Masters 1000 di Miami: Tomas Machac è stato costretto al ritiro per “illness”, un malessere ancora non specificato. Doveva affrontare Jakub Mensik nell’ultimo match sulla Grand Stand Arena. Mensik quindi si ritrova già ai quarti di finale, attende il vincente della partita tra Zverev e Fils.

🎾 🎾 🎾 🇺🇸 Masters & WTA 1000 Miami USA Cemento 👨

Masters 1000 4° TURNO 👩

🌧️ Previsioni meteo Miami, 25 Marzo 2025 max. 27°C min. 20°C

Stadium – ore 17:00

Gael Monfils vs Sebastian Korda



Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic (Non prima delle 23.00)



Aryna Sabalenka vs Qinwen Zheng (Non prima 00:00)



Alexander Zverev vs Arthur Fils  Rinviata a domani



Grandstand – ore 16:00

Grigor Dimitrov vs Brandon Nakashima



Casper Ruud vs Francisco Cerundolo



Magda Linette vs Jasmine Paolini



Taylor Fritz vs Adam Walton



Tomas Machac vs Jakub Mensik (Non prima 00:00)



Butch Buchholz – ore 16:00

Cristina Bucsa / Miyu Kato vs Elise Mertens / Shuai Zhang



Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Caroline Dolehide / Storm Hunter



Alex de Minaur vs Matteo Berrettini (Non prima 23:30)



Sebastian Korda / Jordan Thompson vs Harri Heliovaara / Henry Patten