Rublev e lo smash impossibile: il fail dell’anno a Doha? (Video)

Un momento di tennis che farà sorridere anche i principianti. Andrey Rublev, durante la semifinale dell’ATP 500 di Doha, è riuscito nell’impresa di sbagliare uno smash a pochi centimetri dalla rete, in quello che potrebbe già essere candidato a “fail dell’anno” nel circuito ATP.

Il tennista russo, dimenticando per un momento di essere uno dei migliori giocatori al mondo, ha completamente sbagliato la coordinazione su una palla che sembrava semplicissima da chiudere. Invece di un comodo smash, Rublev ha eseguito una contorsione inspiegabile, mancando clamorosamente la palla tra lo stupore generale e la sua stessa incredulità.

Even the best have these moments 😂

but still powers through to take the first set! 💪@AndreyRublev97 @QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/rZdTtDFDBT

— ATP Tour (@atptour) February 21, 2025