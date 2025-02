Nuovo stop per Andreescu: operata d’appendicite, salta il WTA di Merida

Il ritorno in campo di Bianca Andreescu dovrà attendere ancora. La tennista canadese, che non gioca un match ufficiale da ottobre 2024 quando apparve per l’ultima volta al torneo di Tokyo, è stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza per appendicite.

L’ex campionessa degli US Open aveva programmato il suo rientro al WTA di Merida di fine febbraio, ma un forte dolore alla pancia l’ha portata al ricovero d’urgenza e alla successiva operazione. La stessa Andreescu ha comunicato attraverso i social media che l’intervento è perfettamente riuscito.

Nonostante il successo dell’operazione, la canadese dovrà posticipare ulteriormente il suo ritorno alle competizioni. La tennista ha annunciato che il suo primo torneo del 2025 sarà sulla terra battuta, rimandando così di alcuni mesi il tanto atteso comeback nel circuito WTA.

Si allunga quindi il periodo di inattività per Andreescu, che continua a essere perseguitata dagli infortuni e dai problemi fisici che ne hanno condizionato la carriera negli ultimi anni.





Marco Rossi