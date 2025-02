Domani in campo tre azzurri sul cemento di Rotterdam: Bellucci sfida Medvedev (con il programma completo)

Tre italiani scenderanno in campo domani al torneo ATP 500 di Rotterdam, con sfide di alto livello che promettono spettacolo sul veloce indoor olandese.

La sfida più impegnativa è quella che attende Mattia Bellucci, che dopo aver superato brillantemente il primo turno contro Rottgering, si troverà di fronte il numero due del tabellone Daniil Medvedev. Per il tennista lombardo si tratta di un test decisamente probante contro uno dei migliori interpreti del cemento indoor.

Matteo Berrettini torna in campo contro il padrone di casa Tallon Griekspoor. Il tennista romano, che sta cercando di ritrovare la migliore condizione, avrà bisogno della sua miglior versione per superare l’olandese, sempre ostico sul veloce indoor.

Andrea Vavassori affronterà Felix Auger-Aliassime in quello che si preannuncia come un match interessante e molto difficile. Il tennista torinese dovrà fare affidamento sul suo gioco d’attacco per provare a mettere in difficoltà il talentuoso canadese.

Centre Court – ore 11:00

Arthur Fils vs Constant Lestienne

Andrea Vavassori vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 13:00)

Matteo Berrettini vs Tallon Griekspoor (Non prima 14:30)

Mattia Bellucci vs Daniil Medvedev (Non prima 19:30)

Jiri Lehecka vs Hubert Hurkacz

Court 1 – ore 11:00

Aleksandar Kovacevic vs Giovanni Mpetshi Perricard

Jan-Lennard Struff vs Fabian Marozsan

Ivan Dodig / Zhizhen Zhang vs Sander Gille / Jan Zielinski

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Yuki Bhambri / Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 16:00)

Nikola Mektic / Michael Venus vs Matthew Ebden / Joran Vliegen

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul