Sinner eguaglia i “big three” a quota 15 e supera Borg in un dato storico. Italiani brillano nell’ATP Ranking Live

15 nel tennis è un numero “magico”. È l’unità di misura, il metro di tutto, il mattoncino su cui costruire, uno dopo l’altro, grandi vittorie. 15 è anche un piccolo record, assai prestigioso, segnato oggi da Jannik Sinner agli Australian Open. Infatti il nostro campione di Sesto Pusteria battendo con discreta sofferenza Holger Rune si è qualificato la quindicesima volta consecutiva nei quarti di finale di un torneo sull’ATP Tour (escludendo ovviamente le Finals, che per la formula a round robin i quarti non li hanno). Negli ultimi 30 anni sono solo altri tre i tennisti capaci di compiere quest’impresa: Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, ossia i cosiddetti “big three” dell’epoca moderna della disciplina maschile. Jannik è il quarto a riuscirci: con questo nuovo significativo record personale l’azzurro “banchetta” nuovamente a questo club super prestigioso. Un dato che sottolinea ancor più l’incredibile consistenza e continuità di risultati raggiunta da Sinner dall’autunno del 2023, quando la sua carriera è definitivamente decollata verso l’Olimpo, e in particolare dallo scorso gennaio quando proprio a Melbourne vinse gli Australian Open, suo primo Slam in carriera.

Sinner ha appena segnato anche un altro dato statistico impressionante, un record assoluto: quello della miglior percentuale di successi sul tour da n.1 del mondo. Infatti dallo scorso 10 giugno 2024, quando Jannik si è seduto sul trono del tennis maschile, vanta un bilancio di 44 vittorie e solo 3 sconfitte, per una percentuale di successo del 93,6%. Con questo dato ha superato Bjorn Borg per la miglior percentuale di vittorie a livello ATP da n.1 del ranking mondiale. È un primato da quando la classifica del tennis è stilata al computer (1973). Borg deteneva questo record con il 91,9% di successi da n.1. Che dire…

93.6 – Jannik Sinner (93.6%, 44-3) has surpassed Bjorn Borg (91.9%) for the highest win percentage at ATP level while ranked ATP #1, since the rankings were first published in 1973. Premier. #AO2025 | @AustralianOpen @atptour @ATPMediaInfo — OptaAce (@OptaAce) January 20, 2025

Sinner über alles, ma tutto il tennis italiano maschile può gioire in questo momento guardando alla classifica ATP Live. Infatti oltre a Jannik Sinner saldamente n.1 per la 32esima settimana consecutiva, in casa Italia troviamo Lorenzo Musetti al n.16. (-1), Matteo Berrettini al n.33 (+1), Flavio Cobolli n.34 (-2), Lorenzo Sonego decollato al n.35 grazie ai punti pesantissimi dei quarti a Melbourne (per lui un eccellente +20 posizioni rispetto all’avvio del torneo) e quindi Matteo Arnaldi al n.40 (-1). Sono 6 i tennisti italiani tra i primi 40 del mondo, un momento eccezionale, che possiamo ampliare fino a 11 nei primi 100 con gli ingressi recenti di Passaro e Bellucci. Grand’Italia!

Marco Mazzoni