Classifica ATP Italiani: Jannik Sinner chiude l’anno con 11830 punti. Sinner nella storia: oltre 16.1 milioni di dollari in premi ATP nel 2024. Mattia Bellucci nei top 100

Stagione storica per Jannik Sinner non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. Il campione altoatesino ha incassato 16.194.435 dollari dai tornei ATP nel 2024, il terzo montepremi più alto mai guadagnato in una singola stagione nel circuito. Solo Novak Djokovic ha fatto meglio, conquistando 21.146.145 dollari nel 2015 e Andy Murray con 16.349.701 $ nel 2016.

Alcuni media hanno presentato la stagione di Sinner come la più remunerativa di sempre, includendo i 6 milioni di dollari vinti al Six Kings Slam in Arabia Saudita. Tuttavia, trattandosi di un’esibizione, questa cifra non può essere sommata al monte premi ufficiale ATP per il confronto con il record di Djokovic.

Ma i guadagni dell’italiano nel 2024 non si fermano qui. Al montepremi vanno aggiunti i bonus per le prestazioni, i compensi per la partecipazione agli eventi e, soprattutto, i contratti pubblicitari che, secondo alcuni rumors, potrebbero raggiungere i 30 milioni di dollari.

Considerando tutte queste entrate, il tennista di San Candido potrebbe aver superato i 50 milioni di dollari di guadagni complessivi nell’anno solare 2024, cifra che lo proietta definitivamente nell’olimpo dei tennisti più pagati di sempre.

