Zverev dopo il successo su Alcaraz: ‘Cerco il Grande Slam e il numero 1, Roland Garros speciale ma firmerei per l’Australia’”. Alcaraz eliminato dalle ATP Finals: ‘Punto alla Davis Cup, voglio vincerla per Nadal'”

D: Carlos, non è il risultato che volevi. Puoi raccontarci il tuo periodo a Torino, come è andata in generale qui?

ALCARAZ: È stata una settimana difficile, direi, per me, alle prese con alcuni problemi fisici, ma allo stesso tempo è stato un torneo davvero bellissimo. È un privilegio ogni volta che gioco questo torneo, con i migliori otto giocatori del mondo. Cerco di trarre il massimo da questi match. Imparerò da questo.

Penso di aver giocato un buon tennis questa settimana. Oggi ho affrontato uno dei migliori giocatori al mondo, senza dubbio, che sta giocando un tennis solido e straordinario. C’ero quasi. Un po’ deluso, ma comunque felice di aver giocato ancora una volta questo torneo.

D: Riguardo Novak, che ovviamente non è qui. È a casa a riposare. Andrà in Australia, dove ha vinto così tante volte. Cosa pensi vedremo da Novak in Australia?

ALCARAZ: Un giocatore davvero pericoloso (sorridendo). Merita di scegliere quali tornei giocare. Abbiamo visto in passato che non importa se non gioca un match ufficiale per due, tre, quattro mesi perché tornerà di nuovo ed è in grado di vincere il torneo, di mostrare un livello di tennis molto alto.

Quindi agli Australian Open dipenderà dalla sua fame. Se va in Australia con fame, sarà uno dei favoriti per la vittoria. Vedremo. Sarà fresco, sicuramente. Molto tempo con la sua famiglia, i figli, la moglie. Ha tempo per allenarsi molto, il che è ottimo per un tennista che arriva a un torneo con motivazioni. Sarà sicuramente un giocatore divertente da guardare.

D: Sascha ci ha appena detto che sei un giocatore e una persona totalmente diversa quando si tratta dei punti più importanti di un match. Come ti senti emotivamente in questi momenti?

ALCARAZ: Sono felice di sentirlo perché ho lasciato il campo pensando il contrario, che nei momenti difficili non mostro il miglior tennis. Grazie, Sascha, se vedi questo nel video (sorridendo).

Ho giocato molti momenti importanti durante la stagione in tanti match. Ma sento che, per esempio oggi, nel tie-break ho giocato punti davvero buoni quando ero sotto 5-2. Allo stesso tempo nel secondo set quando ho avuto le mie chance sul 15-40, prima palla fuori, 30-40, seconda palla fuori. In quei momenti sento di non essere pronto per la battaglia.

Il mio obiettivo è essere lì sempre. In ogni torneo che giocherò, almeno raggiungere la semifinale, finale, darmi la possibilità di vincere il torneo. Quindi devo lavorare. Grazie a Dio sono giovane, sono ancora super giovane, quindi ho o spero di avere molti anni per arrivarci.

D:Congratulazioni, Sascha. Diresti che questa è stata la tua migliore prestazione della settimana finora?

ZVEREV: Non so. Probabilmente. Penso che il livello sia stato alto da parte di entrambi. Soprattutto nei momenti più importanti, credo che abbiamo entrambi alzato il nostro gioco, producendo un tennis davvero coinvolgente.

D: Nelle ultime settimane hai detto di non essere concentrato sui risultati, ma sul prossimo anno e sul raggiungimento del livello desiderato. Questo “non preoccuparsi” ti sta aiutando nelle prestazioni?

ZVEREV: Aspetta. Mi importa ancora. Mi importa specialmente se vinco o meno qui. Ma forse avere il focus altrove, concentrarsi sul miglioramento aiuta mentalmente. Forse dovrei farlo in ogni torneo (sorridendo).

D: Oggi non hai perso il servizio. Solo due palle break. Un doppio fallo. Tre anni fa Marc Rosset disse che se Sascha avesse imparato a giocare le volée da suo fratello, sarebbe diventato numero 1 al mondo. Stasera hai fatto delle volée incredibili. Come hai lavorato su questo? Con tuo fratello? Qualcun altro? Quanto sei soddisfatto del tuo livello?

ZVEREV: È sicuramente un aspetto su cui stiamo lavorando al 100%. Non gioco ancora le volée come mio fratello. È per questo che non sono numero 1 al mondo, ma numero 2 (sorridendo). Ho ancora qualcosa da migliorare per il prossimo anno. Spero di riuscirci.

D: Qual è il tuo obiettivo principale per la prossima stagione? Personalmente mi piacerebbe vederti vincere il Roland Garros. Sarebbe la ciliegina sulla torta dopo quello che è successo lì.

ZVEREV: Sì, certamente. Il Roland Garros è sempre segnato nel mio calendario dall’infortunio. Lo dico da qualche anno. C’è sempre un grande cerchio intorno a quelle date. Ma per me non è un segreto, sto cercando quel titolo del Grande Slam. Sto cercando la posizione di numero 1 mondiale. Sto cercando i Grande Slam. Se non fosse il Roland Garros, ma l’Australia, firmerei subito, ad essere onesto. Ovviamente, sarebbe speciale se fosse Parigi. Ma se fosse altrove, sarei ugualmente felice.

D: Parlando di quel punto pazzesco alla fine quando Carlos è finito a terra, cosa pensavi dopo quel punto? È lì che hai davvero vinto. Ne hai parlato con Carlos alla rete?

ZVEREV: No, gli ho detto che mi ha battuto troppe volte quest’anno, quindi dovevo vincere almeno una volta, una importante (sorridendo).

Personalmente, penso ci siano stati alcuni punti ridicoli alla fine del tie-break. Questa è la cosa di Carlos. Potrebbe non giocare al suo meglio, anche se oggi penso abbia giocato in modo fenomenale. In generale, a volte non gioca al suo meglio. All’improvviso nei momenti più importanti, diventa una persona diversa. Non riesci a fare un vincente contro di lui. Colpisce ogni passante sulla riga. Potresti mettere una moneta lì e lui la colpirebbe. È questo che lo rende uno dei migliori al mondo.

L’ha fatto anche nel tie-break. Ha fatto due passanti assurdi, un dritto e un lob di rovescio incredibili. Il lob di rovescio era pazzesco, ad essere onesto.

Se non avessi fatto probabilmente una delle mezze volée più assurde che abbia mai fatto sul 6-5 nel tie-break, saremmo tornati sul 6 pari, e chi sa chi avrebbe vinto.

D: Hai la possibilità di ottenere la tua 70ª vittoria quest’anno. Cosa significherebbe per te, specialmente dopo tutto quello che hai passato?

ZVEREV: Come ho detto prima, ovviamente è bello avere un numero così alto, ma non è qualcosa a cui pensi troppo personalmente. Penso personalmente a cercare di vincere grandi tornei, a migliorare per il prossimo anno per poter competere con Carlos e Jannik. Questo è più nella mia mente. Ma sono in semifinale e sono felice di questo. Ho la possibilità di giocare di nuovo contro Taylor, che mi ha battuto le ultime due volte che abbiamo giocato, a Wimbledon e agli US Open. Non vedo l’ora di giocare quella partita.