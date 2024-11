I numeri shock di Swiatek-Gauff: 80 errori e solo 25 vincenti

Un dato statistico impressionante emerge dal match tra Coco Gauff e Iga Swiatek alle WTA Finals: per vincere un match al meglio dei tre set servono minimo 48 punti, e dei 79 punti conquistati dall’americana, ben 47 sono arrivati da errori gratuiti della polacca.

Swiatek ha commesso 47 errori non forzati in 19 game, una media di 2,5 per gioco, come partire da 0-30 in ogni turno di battuta. Anche Gauff non è stata da meno, con 33 errori gratuiti.

Il dato più significativo è il confronto tra vincenti ed errori: solo 25 winners totali tra le due giocatrici contro 80 errori non forzati. Numeri che testimoniano come non sia stato certamente uno degli incontri più spettacolari dell’anno nel circuito femminile.

Una vittoria, quella di Gauff, costruita più sugli errori dell’avversaria che sui propri meriti, in una partita che ha mostrato due delle migliori giocatrici del mondo in una giornata decisamente no dal punto di vista della qualità del tennis espresso.





Marco Rossi