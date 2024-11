WTA 125 Midland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Midland – Tabellone Principale – hard

(1) Renata Zarazua vs (WC) Katrina Scott

(WC) Karina Miller vs Polina Kudermetova

Jil Teichmann vs Elizabeth Mandlik

Tamara Zidansek vs (8) Lesia Tsurenko

(4) Maya Joint vs Alina Korneeva

Gabriela Knutson vs Justina Mikulskyte

Carol Zhao vs Louisa Chirico

Zeynep Sonmez vs (6) Rebecca Marino

(5) Ann Li vs Astra Sharma

Sophie Chang vs Anastasia Tikhonova

(WC) Caty McNally vs Qualifier

Lina Glushko vs (3) Alycia Parks

(7) Marina Stakusic vs Varvara Lepchenko

Qualifier vs Qualifier

(WC) Lauren Davis vs Alina Charaeva

Qualifier vs (2) Tatjana Maria

WTA 125 Midland – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Maria Mateas vs Alana Smith

Emily Appleton vs (5) Victoria Hu

(2) Leonie Kung vs (WC) Elizabeth Coleman

Tara Moore vs (6) Haruka Kaji

(3) Katarzyna Kawa vs Whitney Osuigwe

Jamie Loeb vs (7) Katherine Sebov

(4) Robin Anderson vs Urszula Radwanska

(WC) Anna Frey vs (8) Gabriela Lee