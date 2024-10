Maria Sharapova e i gemelli Bryan saranno ammessi alla Hall of Fame nel 2025

Saranno Maria Sharapova e i gemelli Bob e Mike Bryan a formare la “classe 2025” nella International Hall of Fame. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato e un video messaggio di Kim Clijsters, attuale presidente dell’istituto sito a Newport, USA, e a sua volta introdotta nella Hall of Fame nel 2017. “Sono onorata di dare il benvenuto a Maria Sharapova, Bob e Mike Bryan come classe 2025 dell’International Tennis Hall of Fame” afferma Kim. “Oltre a ciascuno dei loro successi storici in campo, la classe del 2025 ha avuto un impatto così profondo sul gioco del tennis e ha ispirato più generazioni di fan in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di celebrarli a Newport l’anno prossimo”.

The Ultimate Honor in Tennis is calling ☎️ A very special welcome to the Class of 2025 ✨@Clijsterskim | @MariaSharapova | @Bryanbrothers pic.twitter.com/hW2OyvYwcZ — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) October 24, 2024

Maria Sharapova è stata per tutta la sua lunga carriera una delle tenniste più amate, seguite e discusse. Ha chiuso il suo lungo viaggio sportivo, iniziato dalla natia Siberia e sbocciato negli Stati Uniti, con 5 titoli Slam, 36 tornei di singolare e ben 408 settimane tra le migliori 5 tenniste al mondo. È una delle 10 tenniste ad aver completato il Career Grand Slam.

I fratelli Bryan hanno vinto 16 Slam in doppio nel corso della loro fortunata carriera e rimangono il team di maggior successo nella storia dell’ATP Tour, detenendo il record per il maggior numero di settimane in cima alla classifica mondiale di specialità (438). Hanno contribuito in modo importante all’immagine del doppio, in un periodo storico non facile nel quale i migliori tennisti in singolare hanno progressivamente abbandonato la disciplina.

Mario Cecchi