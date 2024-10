Challenger Olbia, Campinas, Shenzhen, Calgary e Saint Brieuc: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Olbia 🇮🇹 (Italia), 2° Turno – cemento

10:00 Barranco Cosano J. 🇪🇸 – Nava E. 🇺🇸

10:00 Lokoli L. 🇫🇷 – Gigante M. 🇮🇹



11:30 Barton H. 🇨🇿 – Bellucci M. 🇮🇹



11:30 Lestienne C. 🇫🇷 – Bertola R. 🇨🇭



CHALLENGER Saint Brieuc 🇫🇷 (Francia), 2° Turno – cemento (al coperto)

Calvin Hemeryvs Jiri Vesely

Hazem Naw vs Benjamin Bonzi (Non prima 12:30)



Lucas Poullain vs Antoine Cornut-Chauvinc



Kyle Edmund vs Antoine Escoffier



Lucas Pouille vs Robin Bertrand (Non prima 18:30)



Max Hans Rehberg vs Bernabe Zapata Miralles



COURT TCSB – ore 11:00

Clement Chidekh / Luca Sanchez vs Filip Duda / David Poljak



Anthony Genov / Bogdan Pavel vs Geoffrey Blancaneaux / Gabriel Debru (Non prima 12:30)



Benjamin Bonzi / Sascha Gueymard Wayenburg vs Jakub Paul / Matej Vocel



Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Maxime Chazal / Hazem Naw



CHALLENGER Campinas 🇧🇷 (Brasile), 2° Turno – terra battuta

Pedro Sakamotovs Juan Pablo Varillas

Alvaro Guillen Meza vs Hugo Dellien



Camilo Ugo Carabelli vs Karue Sell



Matheus Pucinelli De Almeida vs Tomas Barrios Vera (Non prima 22:00)



/ vs Ignacio Carou / Camilo Ugo Carabelli



Felipe Meligeni Alves / Marcelo Zormann vs Tomas Barrios Vera / Facundo Mena



Quadra 4 – ore 17:00

Andrea Collarini / Murkel Dellien vs Scott Duncan / Hunter Reese



Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez vs Boris Arias / Federico Zeballos



CHALLENGER Calgary 🇨🇦 (Canada), 2° Turno – cemento (al coperto)

Maks Kasnikowskivs Andres Martin

Maks Kasnikowski vs Andres Martin



Maks Kasnikowski vs Andres Martin



Louis Wessels vs Liam Draxl (Non prima 23:00)



Louis Wessels vs Liam Draxl (Non prima 23:00) (Non prima 02:00)



Tim Handel / Louis Wessels vs Liam Draxl / Cleeve Harper



Rogers Court – ore 18:00

Govind Nanda vs James Trotter



Taha Baadi / Nicaise Muamba vs Robert Cash / JJ Tracy



Alfredo Perez / Jack Vance vs Aziz Dougaz / Courtney John Lock (Non prima 21:00)



Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Govind Nanda / Jamie Vance



Bernard Tomic vs Andre Ilagan



Bernard Tomic vs Andre Ilagan



ATP Shenzhen (Longhua) Arthur Weber Arthur Weber 6 7 Rigele Te Rigele Te 3 5 Vincitore: Weber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Te 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Weber 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Te 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Weber 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Te 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Weber 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Te 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Weber 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Te 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Weber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 R. Te 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Weber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Te 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 A. Weber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Te 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Weber 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Te 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 A. Weber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Te 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Weber 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Te 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Arthur Webervs Rigele Te

Arthur Cazaux vs Tianhui Zhang



ATP Shenzhen (Longhua) Arthur Cazaux [1] Arthur Cazaux [1] 6 6 Tianhui Zhang Tianhui Zhang 3* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* ace 6-6 T. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Cazaux 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Tsung-Hao Huang / Kris Van Wyk vs Fajing Sun / Rigele Te



Court 3 – ore 04:30

Mackenzie McDonald vs Rio Noguchi



ATP Shenzhen (Longhua) Mackenzie McDonald [5] Mackenzie McDonald [5] 6 6 Rio Noguchi Rio Noguchi 2 3 Vincitore: McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. McDonald 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-1 → 5-1 R. Noguchi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 M. McDonald 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Kris Van Wyk vs Ramkumar Ramanathan



ATP Shenzhen (Longhua) Kris Van Wyk Kris Van Wyk 6 7 Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 4 6 Vincitore: Van Wyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 K. Van Wyk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 K. Van Wyk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Ramanathan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 K. Van Wyk 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 K. Van Wyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 2-2 → 2-3 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 K. Van Wyk 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Van Wyk 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ramanathan 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 K. Van Wyk 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-4 → 5-4 R. Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 K. Van Wyk 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 K. Van Wyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Ramanathan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Van Wyk 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Ramanathan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Van Wyk 15-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Shenzhen (Longhua) Pruchya Isaro / Aoran Wang Pruchya Isaro / Aoran Wang 1 6 10 Petr Bar Biryukov / Saba Purtseladze Petr Bar Biryukov / Saba Purtseladze 6 3 5 Vincitore: Isaro / Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 P. Isaro / Wang 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Isaro / Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 P. Bar Biryukov / Purtseladze 30-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 P. Isaro / Wang 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Bar Biryukov / Purtseladze 15-0 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 df 4-1 → 4-2 P. Isaro / Wang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Bar Biryukov / Purtseladze 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 P. Isaro / Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Bar Biryukov / Purtseladze 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 P. Isaro / Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Bar Biryukov / Purtseladze 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 P. Isaro / Wang 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 P. Bar Biryukov / Purtseladze 15-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 P. Isaro / Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 P. Bar Biryukov / Purtseladze 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 0-2 → 0-3 P. Isaro / Wang 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Bar Biryukov / Purtseladze 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Pruchya Isaro/ Aoran Wangvs Petr Bar Biryukov/ Saba Purtseladze

Grigoriy Lomakin / Vadym Ursu vs Ray Ho / Joshua Paris



ATP Shenzhen (Longhua) Grigoriy Lomakin / Vadym Ursu Grigoriy Lomakin / Vadym Ursu 3 2 Ray Ho / Joshua Paris [2] Ray Ho / Joshua Paris [2] 6 6 Vincitore: Ho / Paris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Ho / Paris 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 G. Lomakin / Ursu 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 R. Ho / Paris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 G. Lomakin / Ursu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 R. Ho / Paris 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-3 → 0-4 G. Lomakin / Ursu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-2 → 0-3 R. Ho / Paris 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Lomakin / Ursu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Ho / Paris 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Lomakin / Ursu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 R. Ho / Paris 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Lomakin / Ursu 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Ho / Paris 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 G. Lomakin / Ursu 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 R. Ho / Paris 15-0 30-0 1-1 → 1-2 G. Lomakin / Ursu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Ho / Paris 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Kaichi Uchida / Kaito Uesugi vs Sai Karteek Reddy Ganta / Rio Noguchi