Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Novak Djokovic avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Ora affronterà Mensik. Medvedev batte Tsitsipas e sfiderà Sinner

Novak Djokovic ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024, superando Roman Safiullin con il punteggio di 6-3 6-2. Il campione serbo ha dimostrato di essere in ottima forma, dissipando ogni dubbio sul suo livello di gioco e sulla sua motivazione in questo torneo.

Fin dai primi scambi, Safiullin ha cercato di mettere in difficoltà Djokovic con il suo tennis piatto e incisivo. Tuttavia, il numero uno del mondo ha rapidamente preso il controllo del match, aumentando l’intensità e la concentrazione. Il dritto di Djokovic si è rivelato particolarmente efficace, variando direzioni e altezze e mettendo costantemente sotto pressione l’avversario.

Nel secondo set, la superiorità di Djokovic è emersa in modo ancora più evidente. Il serbo ha ridotto al minimo gli errori e ha sfruttato il calo di fiducia di Safiullin per chiudere l’incontro in modo convincente.

Questa prestazione conferma l’ottimo stato di forma di Djokovic, che sembra aver ritrovato rapidamente il ritmo competitivo dopo il suo ritorno in Cina. Il prossimo ostacolo per il serbo sarà il giovane Jakub Mensik, reduce dalla vittoria su Grigor Dimitrov.

L’incontro tra Djokovic e Mensik si preannuncia come un interessante scontro generazionale. Il campione serbo dovrà mantenere alto il livello del suo gioco per superare un avversario che arriva a questo match senza nulla da perdere e con la fiducia derivante dalle recenti prestazioni.

Infatti Jakub Mensik continua a fare passi avanti nella sua promettente progressione e l’accesso ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 Shanghai 2024 non è certo una questione di poco conto. A soli 19 anni, il ceco mostra le credenziali di un grande giocatore e si è imposto con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 su Grigor Dimitrov, che ha tentato di tutto, ma alla fine ha dovuto arrendersi di fronte alla solidità e all’aggressività del suo avversario.

Il giovane tennista ceco sta dimostrando un talento e una maturità notevoli per la sua età, confermando le aspettative che si stanno creando intorno al suo nome. La vittoria contro un giocatore esperto come Dimitrov, ex numero tre del mondo, sottolinea ulteriormente il potenziale di Mensik.

Questo risultato rappresenta un importante traguardo nella carriera del giovane ceco, che si sta facendo strada nel circuito ATP con prestazioni sempre più convincenti.

ATP Shanghai Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Ben Shelton [14] Ben Shelton [14] 4 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [1] Jannik Sinnervs [14] Ben Shelton

2. [3] Carlos Alcaraz vs Gael Monfils



ATP Shanghai Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 7 Gael Monfils Gael Monfils 4 5 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 G. Monfils 0-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Monfils 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Roman Safiullin vs [4] Novak Djokovic (non prima ore: 12:30)



ATP Shanghai Roman Safiullin Roman Safiullin 3 2 Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 6 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-5 → 2-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 R. Safiullin 0-15 0-30 df 0-40 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. David Goffin vs [2] Alexander Zverev



ATP Shanghai David Goffin David Goffin 40 6 5 Alexander Zverev [2] • Alexander Zverev [2] 15 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Goffin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [10] Stefanos Tsitsipas vs [5] Daniil Medvedev



ATP Shanghai Stefanos Tsitsipas [10] Stefanos Tsitsipas [10] 6 3 Daniil Medvedev [5] Daniil Medvedev [5] 7 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 30-0 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [11] Tommy Paul vs [30] Tomas Machac (non prima ore: 08:00)



ATP Shanghai Tommy Paul [11] Tommy Paul [11] 6 4 3 Tomas Machac [30] Tomas Machac [30] 3 6 6 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 T. Paul 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Machac 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Paul 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Machac 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 T. Machac 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Machac 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

3. Jakub Mensik vs [9] Grigor Dimitrov



ATP Shanghai Jakub Mensik Jakub Mensik 6 3 6 Grigor Dimitrov [9] Grigor Dimitrov [9] 3 6 4 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 J. Mensik 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Mensik 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 15-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 30-0 1-0 → 1-1 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-2 → 0-3 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Mensik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

4. [7] Taylor Fritz vs [12] Holger Rune (non prima ore: 12:30)



ATP Shanghai Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 6 6 Holger Rune [12] Holger Rune [12] 1 2 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 H. Rune 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

GRANDSTAND 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Sander Gille / Joran Vliegen



ATP Shanghai Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 6 6 10 Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 7 4 5 Vincitore: Lammons / Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 S. Gille / Vliegen 1-0 N. Lammons / Withrow 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 2-2 → 3-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 S. Gille / Vliegen 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Ariel Behar / Robert Galloway vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP Shanghai Ariel Behar / Robert Galloway Ariel Behar / Robert Galloway 7 6 Julian Cash / Lloyd Glasspool Julian Cash / Lloyd Glasspool 6 3 Vincitore: Behar / Galloway Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Behar / Galloway 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 A. Behar / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Behar / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Behar / Galloway 15-0 ace 40-15 df 3-4 → 4-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Behar / Galloway 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Cash / Glasspool 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 A. Behar / Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 30-0 40-0 40-30 1-1 → 1-2 A. Behar / Galloway 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Luciano Darderi / Alejandro Tabilo vs Adam Pavlasek / Jean-Julien Rojer



ATP Shanghai Luciano Darderi / Alejandro Tabilo Luciano Darderi / Alejandro Tabilo 6 3 4 Adam Pavlasek / Jean-Julien Rojer Adam Pavlasek / Jean-Julien Rojer 3 6 10 Vincitore: Pavlasek / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 A. Pavlasek / Rojer 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pavlasek / Rojer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Darderi / Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Pavlasek / Rojer 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 L. Darderi / Tabilo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Pavlasek / Rojer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Darderi / Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 A. Pavlasek / Rojer 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 L. Darderi / Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 A. Pavlasek / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Darderi / Tabilo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Pavlasek / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 L. Darderi / Tabilo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Pavlasek / Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 L. Darderi / Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Darderi / Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Rojer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Darderi / Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [WC] Jamie Murray / John Peers



ATP Shanghai Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 7 4 6 Jamie Murray / John Peers Jamie Murray / John Peers 6 6 10 Vincitore: Murray / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 M. Granollers / Zeballos 1-0 1-1 1-2 1-3 df 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 3-7 ace 3-8 4-8 5-8 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Murray / Peers 15-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 J. Murray / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-4 → 3-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 J. Murray / Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Murray / Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Murray / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Murray / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Murray / Peers 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Murray / Peers 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Murray / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Murray / Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Murray / Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs [WC] Aoran Wang / Yi Zhou