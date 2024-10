Challenger Roanne: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Bellucci e Travaglia ai nastri di partenza

Challenger Roanne – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Cameron Norrie vs Qualifier

Stefano Travaglia vs Antoine Escoffier

(Alt) Calvin Hemery vs Jurij Rodionov

Titouan Droguet vs (WC) (5) Luca Van Assche

(4) Duje Ajdukovic vs (Alt) Clement Chidekh

Jakub Nicod vs Benjamin Bonzi

Valentin Royer vs August Holmgren

Qualifier vs (6) Pierre-Hugues Herbert

(8) Constant Lestienne vs (WC) Theo Papamalamis

Qualifier vs (Alt) Matteo Martineau

Qualifier vs Jerome Kym

Gregoire Barrere vs (3) Mattia Bellucci

(7) Lucas Pouille vs Qualifier

Mili Poljicak vs Qualifier

Hugo Grenier vs Henri Squire

(WC) Gabriel Debru vs (2) Quentin Halys

Challenger Roanne – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Elias Ymer vs (WC) Mae Malige

Jakub Paul vs (7) Nikoloz Basilashvili

(2) Geoffrey Blancaneaux vs David Jorda Sanchis

Mats Rosenkranz vs (11) Eliakim Coulibaly

(3) Robin Bertrand vs Liam Broady

(WC) Tom Paris vs (8) Antoine Bellier

(Alt) (4) Ergi Kirkin vs (WC) Etienne Donnet

(Alt) Steven Diez vs (10) Jiri Vesely

(5) Jelle Sels vs (Alt) Alexis Gautier

Arthur Bouquier vs (9) Maxime Chazal

(6) Ricardas Berankis vs Tristan Lamasine

(WC) Laurent Lokoli vs (12) Vitaliy Sachko

Central A. Vacheresse – ore 10:00

Mats Rosenkranz vs Eliakim Coulibaly

Elias Ymer vs Alternate

Jakub Paul vs Nikoloz Basilashvili

Tom Paris vs Antoine Bellier

Ergi Kirkin vs Etienne Donnet

Ricardas Berankis vs Tristan Lamasine

Court 1 Belgique – ore 11:00

Arthur Bouquier vs Maxime Chazal

Geoffrey Blancaneaux vs David Jorda Sanchis (Non prima 12:30)

Jelle Sels vs Alexis Gautier

Robin Bertrand vs Liam Broady

Steven Diez vs Jiri Vesely

Laurent Lokoli vs Vitaliy Sachko