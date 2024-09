Challenger Braga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel md e tre nelle quali

Challenger Braga – Tabellone Principale – terra

(1) Thiago Agustin Tirante vs Qualifier

Henrique Rocha vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Gastao Elias

(Alt) Filip Cristian Jianu vs (5) Daniel Elahi Galan

(4) Jozef Kovalik vs Qualifier

Raphael Collignon vs (Alt) Javier Barranco Cosano

Adrian Andreev vs Andrea Pellegrino

Vilius Gaubas vs (8) Tomas Barrios Vera

(6) Albert Ramos-Vinolas vs Jaime Faria

Emilio Nava vs (WC) Pedro Araujo

Carlos Taberner vs Oriol Roca Batalla

Jan Choinski vs (3) Cristian Garin

(7) Vit Kopriva vs Qualifier

Ignacio Buse vs Arthur Gea

Qualifier vs (WC) Frederico Ferreira Silva

Filip Jeff Planinsek vs (2) Francesco Passaro

(1) Elmer Mollervs Federico Bondioli(PR) Blaz Rolavs (7) Jacopo Berrettini

(2) Lukas Neumayer vs Kilian Feldbausch

Sebastian Eriksson vs (9) Andrea Picchione

(3) Matej Dodig vs (WC) Tiago Pereira

(WC) Duarte Vale vs (11) Gerard Campana Lee

(4) Bernabe Zapata Miralles vs Max Alcala Gurri

(WC) Joao Domingues vs (8) Sandro Kopp

(5) Martin Klizan vs Eric Vanshelboim

(WC) Francisco Rocha vs (12) Joel Schwaerzler

(6) Clement Tabur vs Neil Oberleitner

Hynek Barton vs (10) Dimitar Kuzmanov

Center Court – ore 11:00

Court 1 – ore 11:00

Court 2 – ore 11:00

