Carlos Alcaraz: Riflessioni sulla Laver Cup, la rivalità con Sinner e le sfide del Tour”

IL MODERATORE: Benvenuto, Carlos. Congratulazioni per la vittoria di oggi e per aver pareggiato la competizione a quattro punti ciascuno. Quanto è stato difficile battere Ben a questo livello?

CARLOS ALCARAZ: Beh, è stato davvero, davvero difficile. Credo che Ben giochi ad un livello molto alto in questo tipo di competizioni, intendo, quando gioca per la sua squadra, per i suoi compagni. Voglio dire, alza il suo livello ancora di più.

Quindi è stata una partita molto solida, credo, da entrambe le parti. Sono molto contento che all’inizio del match ho cercato di rispondere il più possibile e di giocare scambi lunghi.

Penso di aver fatto una partita molto solida in risposta, e credo che sia stato molto importante per me. Sì, sono davvero soddisfatto del livello nei momenti difficili, salvando alcune palle break con colpi davvero buoni, punti davvero buoni. Molto felice di aver dato due punti al Team Europe.

D. Hai parlato delle risposte. Lui ha detto che quando avete giocato in Canada l’anno scorso facevi delle risposte tagliate, mentre oggi le hai colpite basse. È stata una strategia deliberata? Pensi che sia stata questa la grande differenza nella partita?

CARLOS ALCARAZ: Beh, ovviamente, intendo, giocando contro di lui, faccio sempre buone risposte, ma non sai mai che servizio farà. Sai, probabilmente farà un servizio a 230 o slice a 190 o kick. Insomma, il suo servizio è davvero imprevedibile. Voglio dire, ha fatto una seconda di servizio a 220.

Quindi il suo servizio è pazzesco. Cerco di essere il più concentrato possibile nei turni di risposta. Come ho detto, cerco di metterne in campo il più possibile per giocare scambi lunghi.

Sapevo che avrei avuto le mie chance se fossi rimasto lì. Ha sbagliato un paio di prime di servizio e poi sulla seconda sono rimasto lì e ho cercato di essere il più aggressivo possibile solo per cercare di mettermi in posizione di attacco. Quindi è quello che ho cercato di fare per tutta la partita, e sì, oggi è stato un punto davvero buono per me.

D. Carlos, so che hai giocato il doppio ieri, ma oggi per il tuo singolare, come ti sei sentito ad avere ragazzi che di solito sono rivali per la maggior parte dell’anno a fare il tifo per te? Che tipo di energia ti hanno dato? L’hai trovato strano o divertente, o come l’hai trovato?

CARLOS ALCARAZ: È stato divertente (sorridendo). Onestamente è stata una sensazione fantastica averli a sostenermi dietro. Essere come un allenatore, a volte è stato fantastico. Avere anche Bjorn in panchina è un grande supporto per me.

Di solito guardo la mia squadra, sai, dopo ogni punto. Qui guardo i miei compagni e Bjorn più che la mia squadra (sorridendo). Quindi è una sensazione diversa. Per me è stata un’esperienza unica che ho apprezzato molto, sai, avere, per esempio, Grigor tutto il tempo, sai, ad allenarmi, a dirmi le tattiche che devo adottare durante la partita. È stato pazzesco. E avere, sì, Stefanos e tutti i giocatori dietro di me in tutti i, sai, momenti di pausa, è stato fantastico per me.

Quindi mi porterò dietro questa esperienza per molto tempo, e onestamente ho imparato molto anche da loro.

D. Tu e Jannik Sinner avete vinto tutti i titoli del Grande Slam quest’anno, e ho l’impressione che la gente abbia già iniziato a parlare di una nuova potenziale era di dominio dopo i Big 3 con voi due. Tu personalmente hai anche la sensazione che la rivalità tra voi due possa svilupparsi in qualcosa di simile a quello che hanno avuto Roger e Rafa, per esempio?

CARLOS ALCARAZ: Beh, molte persone ne parlano. Mi piace sentirlo, non mentirò. Lo spero. Spero che la nostra rivalità diventi o quasi quella che i Big 3 hanno avuto durante tutta la carriera.

Non so. Questo è il primo anno in cui ci siamo divisi tutti i Grand Slam. Speriamo che continui così, condividendo grandi momenti, lottando per i grandi tornei, i Grand Slam, i Masters 1000, i Masters.

Quindi vedremo come andrà in futuro nei prossimi anni. Se rimarremo così a questo livello, penso che costruiremo una grande rivalità, e anche un rapporto fuori dal campo.

Spero di averlo qui nel tour per molto tempo, perché mi spinge ad essere un giocatore migliore ogni giorno. Mi spinge ad allenarmi al 100% solo per cercare di batterlo, sai, nei prossimi incontri. Quindi è fantastico, speriamo di avere quella grande rivalità che i Big 3 hanno avuto nella loro carriera.

D. Hai 21 anni. Sei, diciamo, già nella Hall of Fame. A volte hai paura di perdere motivazione? Come fai a trovare sempre la motivazione o con che tipo di persone ti circondi per mantenerti ad alto livello? Perché la competizione è alta, ma hai già fatto molto.

CARLOS ALCARAZ: Beh, onestamente è difficile. Voglio dire, a volte non mi sono sentito per niente motivato. È un momento difficile. Come ho detto molte volte, sai, il calendario è così serrato, ci sono molti tornei, niente giorni liberi o non tanti giorni liberi quanti ne vorrei.

A volte vorrei davvero prendermi qualche giorno per me stesso che non posso perché devo allenarmi, devo viaggiare, il jet lag a volte quando viaggi per il mondo. Quindi a volte non vuoi andare ai tornei, non mentirò. Ho provato questa sensazione già alcune volte di non voler andare a quel torneo perché voglio stare a casa con la mia famiglia o i miei amici, e devo trovare la motivazione per andare e mettere il tennis giusto o la faccia negli allenamenti e nelle partite.

Sono un uomo di sport. Voglio sempre vincere ogni partita in cui gioco, ma come ho detto molte, molte volte, il mio miglior tennis viene fuori quando sorrido e mi diverto in campo, e a volte è difficile trovare quel ritmo o quella buona sensazione. Quindi, voglio dire, voglio concentrarmi sulla mia squadra e sulla mia famiglia e cercare di giocare al meglio in ogni allenamento, in ogni partita, per essere in cima alla classifica. Penso che siano le migliori opzioni per rimanere motivato.

D. Hai parlato del calendario. Ci sono troppi tornei. Voi giocatori ne state parlando, tipo, tutti insieme per magari alzarvi e dire, basta così, forse i Masters Series di due settimane probabilmente non vanno bene per voi? Penso che giochiate troppo, perché dicono che avete più riposo, ma questo non è riposo, ad essere onesti.

CARLOS ALCARAZ: Beh, onestamente, ci sono molti giocatori davvero bravi in tour, e ovviamente ogni giocatore ha le sue sensazioni. Quindi molti giocatori vogliono giocare di più o addirittura di più. Molti giocatori sentono che, ok, è un buon calendario. E molti giocatori dicono che è davvero serrato e ci sono molti tornei durante tutto l’anno.

Io sono il tipo di giocatore che pensa che ci siano molti tornei durante l’anno, tornei obbligatori, e probabilmente nei prossimi anni ci saranno ancora più tornei, più tornei obbligatori. Quindi, voglio dire, probabilmente ci uccideranno in qualche modo (sorridendo). Adesso stanno emergendo molti infortuni a causa della palla, a causa del calendario, a causa di molte cose.

Quindi probabilmente a un certo punto molti bravi giocatori mancheranno a molti tornei per questo, perché devono pensare al loro fisico, devono prendersi cura del loro amore. Voglio dire, hanno una famiglia, hanno molte altre cose nella vita oltre al tennis. Quindi devono prendersi cura anche di questo. Quindi sta diventando troppo, credo.

D. Ieri hai perso. Nel tennis, affronti una sconfitta quasi ogni settimana. Come la affronti mentalmente? Lavori, per esempio, con qualcuno sulla tua mentalità?

CARLOS ALCARAZ: Beh, voglio pensare che, ok, ho perso questa volta, ma nel tennis, siamo fortunati, perché nel tennis abbiamo molte opportunità. Se perdo questa settimana, la prossima settimana avremo un’altra opportunità di essere migliori o di vincere il torneo o di avere una sensazione davvero buona.

Si tratta di preparazione. Se senti di aver fatto una preparazione davvero buona tra i tornei o prima dell’inizio del torneo, non importa se perdi o vinci. Si tratta della buona sensazione che hai. Voglio dire, ho perso molte, molte volte. A volte ho lasciato il campo con una sensazione davvero buona perché ho giocato bene, mi sono sentito bene in campo. Arrivando al torneo successivo, penso che farò buoni risultati o che migliorerò.

Molte volte ho sentito che non stavo facendo le cose giuste, quindi mi sono sentito male. Quindi nel tennis, abbiamo molte opportunità a cui dobbiamo pensare positivamente sempre. Dobbiamo pensarci.