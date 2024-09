Musetti avanza ai quarti a Chengdu: battuto O’Connell in al tiebreak del terzo set e dopo essere stato vicino alla sconfitta

Lorenzo Musetti conquista un posto nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Chengdu, in Cina. Il tennista italiano, testa di serie numero 2 del torneo, ha superato l’australiano Christopher O’Connell in una battaglia di tre set con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 7-6(4) dopo quasi 2 ore e 40 minuti di partita.

La partita ha visto Musetti mostrare grande carattere e resistenza. Il primo set è stato un’autentica battaglia, conclusasi al tie-break a favore dell’australiano per 7-5, dopo che entrambi i giocatori avevano tenuto duro nei propri turni di servizio con Lorenzo che ha anche recuperato un break di svantaggio sul 2 a 4 ma poi nel tiebreak l’australiano sul 4 a 5 ha piazzato due ace consecutivi chiudendo al punto successivo sul 6 a 5, con un gratuito di rovescio di Lorenzo sul set point.

Nel secondo set, Musetti ha saputo reagire con determinazione. L’italiano ha alzato il livello del suo gioco, riuscendo a strappare il servizio all’avversario nel momento decisivo sul 2 pari e chiudendo il parziale 6-4, riportando così la partita in parità.

Il terzo e decisivo set è stato un’altalena di emozioni. Musetti e O’Connell hanno continuato a lottare punto su punto. Lorenzo sotto per 3 a 5 ha piazzato il controbreak nel nono game impattando sul 5 pari. In questo frangente cruciale, l’azzurro ha mostrato maggiore solidità mentale e tecnica, imponendosi poi nel tiebreak per 7-4 portandosi subito avanti per 5 a 2 e conquistando così la vittoria e l’accesso ai quarti di finale.

Con questa vittoria, Musetti si guadagna un posto tra i migliori otto del torneo, dove affronterà il francese Adrian Mannarino. Sarà un test impegnativo per l’italiano, che cercherà di continuare il suo percorso nel torneo cinese e consolidare la sua posizione nel ranking ATP.

ATP Chengdu Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 6 6 7 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 7 4 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 1-2 → 2-2 C. O'Connell 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* ace 5*-6 6-6 → 6-7 C. O'Connell 30-15 6-5 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 C. O'Connell 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 4-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 L. Musetti 🇦🇺 C. O’Connell Punteggio servizio 277 270 Ace 7 6 Doppi falli 2 1 Percentuale prime di servizio 76% (81/107) 68% (70/103) Punti vinti con la prima 75% (61/81) 79% (55/70) Punti vinti con la seconda 42% (11/26) 45% (15/33) Palle break salvate 0% (0/3) 60% (6/10) Giochi di servizio giocati 17 17 Punteggio risposta 140 200 Punti vinti in risposta sulla prima 21% (15/70) 25% (20/81) Punti vinti in risposta sulla seconda 55% (18/33) 58% (15/26) Palle break convertite 40% (4/10) 100% (3/3) Giochi di risposta giocati 17 17 Punti vinti a rete 55% (6/11) 78% (21/27) Vincenti 33 28 Errori non forzati 39 45 Punti vinti al servizio 67% (72/107) 68% (70/103) Punti vinti in risposta 32% (33/103) 33% (35/107) Punti totali vinti 50% (105/210) 50% (105/210) Velocità massima servizio 218 km/h 211 km/h Velocità media prima di servizio 180 km/h 186 km/h Velocità media seconda di servizio 140 km/h 143 km/h





