Le tre proposte di Billie Jean King per cambiare il tennis (video)

Billie Jean King, leggendaria campionessa statunitense, ha rilasciato sui propri canali social una breve clip video nella quale propone tre importanti cambiamenti per migliorare il tennis, soprattutto per avvicinarlo ai giovani. Le tre idee sono: un cambiamento del nome del punteggio, t-shirt personalizzate per i tennisti in modo similare agli altri sport di squadra, e l’abolizione totale del quinto set o comunque una parificazione tra uomini e donne sulla “quantità” di presenza televisiva.

“Le persone mi chiedono continuamente quale sarà il futuro del gioco che tutti amiamo e cosa cambierei se potessi. Ecco i miei pensieri. Alcuni di questi potrebbero sorprendervi” scrive la campionessa americana nel messaggio che lancia il video.

“Tre cose che vorrei cambiare nel tennis?” inizia BJK, “Per prima cosa cambierei lo storico metodo di chiamare il punteggio. Penso che sia difficile coinvolgere nuovi appassionati a questo sport, i più giovani in particolare, poiché non capiscono cosa significhi 15-40 o 30-15. Sarebbe meglio segnare il punteggio in modo più semplice: 1, 2, 3 e 4. Alla fine importa cosa devi fare per vincere il game con un eventuale 2-2, vincere due punti fila, quello che fare è cancellare per sempre i 30-30 e tutta quella denominazione”.

People ask me all the time about the future of the game we all love, and what, if anything, I would change about it if I could.

So, here are my thoughts. Some of these may surprise you. pic.twitter.com/B2rHbJG7uB

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) September 18, 2024