Kopriva trionfa all’Invest Szczecin Open: Pellegrino si arrende in finale (con intervista in italiano ad Andrea)

Sconfitta in finale per Andrea

Il ceco Vit Kopriva ha conquistato il titolo nella 31ª edizione dell’Invest in Szczecin Open, superando in finale l’italiano Andrea Pellegrino con il punteggio di 7-5, 6-2. Una vittoria emozionante per Kopriva, che non ha trattenuto le lacrime al termine dell’incontro.

La finale ha visto confrontarsi due outsider: Kopriva, testa di serie numero 5, e Pellegrino, non testa di serie. Per il ceco si tratta di una rivincita, dopo la sconfitta in finale dello scorso anno contro Federico Coria, battuto questa volta in semifinale.

Il percorso di Kopriva verso il titolo è stato tutt’altro che semplice. In semifinale era ad un passo dall’eliminazione, sotto 2-5 nel set decisivo, prima di una straordinaria rimonta. “Ero a un passo dall’essere eliminato, spero di non permettere una situazione simile in finale”, aveva dichiarato dopo la semifinale.

Pellegrino, pur non godendo della stessa popolarità di connazionali come Sinner o Berrettini, ha dimostrato il suo valore raggiungendo la finale. Il 27enne pugliese, il cui miglior risultato in carriera era un titolo ATP 250 in doppio a Santiago, ha superato avversari del calibro di Galan, Mager e Altmaier.

La finale è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche difficili, con forti raffiche di vento che hanno condizionato il gioco. Kopriva è partito forte portandosi sul 5-3, ma Pellegrino ha reagito pareggiando i conti. Il ceco ha però trovato lo spunto decisivo, chiudendo il primo set 7-5 e dominando nel secondo parziale.

“È un momento molto speciale per me”, ha commentato Kopriva dopo la vittoria. “È il mio quarto titolo in carriera, ma il più importante in un Challenger. Giochiamo tornei quasi ogni settimana, quindi un momento del genere è molto emozionante”.

Il coach di Kopriva, Lukas Soukup, non ha trattenuto le lacrime a fine partita. “Mi sono trattenuto solo perché sapevo che avrei dovuto rilasciare interviste”, ha scherzato il campione ceco. “Sono felice che così tante persone siano venute per la finale, nonostante il tempo sfavorevole. Mi ha dato molta energia, di cui avevo davvero bisogno dopo la difficile semifinale con Coria”.

Kopriva ha espresso il suo apprezzamento per i tornei in Polonia, che può raggiungere in auto anziché in aereo come la maggior parte degli eventi. Ha assicurato che, se possibile, parteciperà alla prossima edizione del torneo di Szczecin.

Per Pellegrino, nonostante la sconfitta, resta la soddisfazione di aver raggiunto la sua prima finale in un Challenger di questo livello, un risultato che conferma la crescita del tennis italiano anche oltre i nomi più noti.