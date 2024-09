Davis Cup: Berrettini rimonta un set al talentoso Blockx. Italia 1, Belgio 0

La Davis può sovvertire i valori, appiattirli, creare novità e sorpresa. Quando un giovane di talento va in campo con la maglia del suo paese può avvertire il peso del momento e bloccarsi, ma può anche esaltarsi e mostrare tutto il suo talento. Questo è successo al giovane Alexander Blockx, 19enne belga, che ha giocato un primo set bellissimo contro Matteo Berrettini nel primo incontro di Italia – Belgio in Davis Cup a Bologna. Palla veloce, anticipo, un grandissimo controllo del corpo e dei colpi, mentre l’azzurro è partito più lento, con qualche errore col diritto e non facendo la differenza col servizio. Blockx vince con merito il primo set, con alcune fiammate di classe che lasciano di stucco, visto che è ancora indietro nel ranking (253) e poco conosciuto. Poi, come è normale che accada, il “momento” di Blockx si affievolisce e sale in cattedra la fisicità, potenza e intensità di Berrettini, che rimonta il giovane rivale e vince 3-6 6-2 7-5. Italia 1, Belgio 0.

La partita è stata piuttosto rapida (due ore) ma intensa e con molti punti spettacolari, entrambi i tennisti hanno cercato spesso la via della rete e l’attacco, pochi gli scambi tattici o complicati. Il belga non ha nel servizio un colpo al livello di quello del nostro Matteo-Nazionale, ma è bravissimo nella copertura del campo e nel trovare appoggi ottimali per impattare la palla con precisione e anticipo, sfruttando tutta la velocità del rivale. Impressionante come abbia colpito molti rovesci in allungo con un controllo del peso ed equilibrio da campione, infatti nella prima ora di gioco Berrettini ha forse fin troppo insistito sul suo rovescio, mettendo così in mostra le qualità del 19enne di Anversa. Matteo c’ha messo più di 20 minuti a sciogliersi, gambe e braccio non giravano bene, forse anche sorpreso dalla partenza razzo del rivale e un po’ irretito. Dal secondo set Matteo ha alzato il livello del servizio, anche se le percentuali non sono stati eccellenti; soprattutto ha iniziato a condurre lo scambio dal centro del campo col diritto, il back è diventato sempre più profondo e ficcante, con cambi di ritmo che gli hanno permesso di aprirsi l’angolo e guadagnare il tempo per girarsi a sinistra ed esplodere tutta la potenza del diritto. Freddo Matteo nel prendersi il break al primo momento di pressione avvertito dal belga, lì la sua maggior esperienza è stata fondamentale.

Più lottato il terzo set, senza break nonostante una chance a testa all’avvio, e al rush finale il romano ha approfittato del peso della situazione, non sbagliando niente e trovando un paio di risposte profonde che hanno messo fretta e Blockx e provocato i suoi errori. È salito molto Matteo col diritto, più in un colpo pesante di approccio che nella botta a tutta, e ha ricavato molti punti a rete, spesso con tocchi ottimi (anche se ha sfidato fin troppo il rovescio passante del belga).

Una buona vittoria, in crescendo, e che confermato la classe e freddezza del nostro campione nei momenti decisivi. In Davis Cup serve qualità ma soprattutto testa e freddezza. Matteo in questo è al top e anche oggi si è visto. Blockx è un talento da seguire: non ha gran fisico, ma tecnicamente è un bel tennista, a tratti affascinante.

Marco Mazzoni

La cronaca

Il primo incontro di Italia – Belgio inizia con il giovane Blockx alla battuta. Bel braccio e impatti puliti per il 19enne di Anversa, Berrettini gioca una bella smorzata, ma sbaglia qualche colpo di scambio e il belga muove lo score. Buon primo turno per Matteo, lo chiude a 15 con un Ace esterno, 1 pari. Attacca alla prima palla più corta Alexander, è bravissimo Berrettini a proporgli un passantino stretto col back di rovescio, palla lenta e calante… e volée errata. 15-30. Segue uno scambio rocambolesco sul net, l’azzurro cerca un lob di tocco in corsa dopo il passante, ma la palla gli esce di una spanna. 2-1 Blockx. Fa fatica col diritto Matteo, non si è ancora del tutto centrato, tanto che inizia il quarto game con una pallaccia sparata lunga, classico “unforced”. Blockx si prende un gran punto con un pallonetto perfetto sull’attacco non profondissimo dell’azzurro, e 0-30, primo momento di difficoltà del match. Ancora un errore di diritto in scambio, stavolta in rete, costa lo 0-40 a Berrettini. Salva le prime due alzando al massimo l’attenzione, ma sul 30-40 l’attacco è corto, Blockx lo costringe ad una difficile demi-volée e quindi lo passa con forza. BREAK Belgio, 3-1 e quindi 4-1 con un ottimo turno di servizio di Alexander, chiuso con un Ace esterno. 4-1 Belgio. Già 7 errori per il romano, troppi, e un diritto davvero instabile. Scarico con le gambe Matteo, davvero pesante sul diritto da sinistra affossato a mezza rete. China il capo, è consapevole di esser ben sotto ai suoi standard, nonostante il pubblico di Bologna sia pronto a sostenerlo. Finalmente sul 15 pari ecco il suo servizio “bomba” e il diritto vincente, imprendibile. Segue un altro diritto top, stavolta cross. Game a zero ora serve alzare la qualità in risposta per riaprire il set. Qualche segnale arriva, Blockx è costretto ad un passante top per vincere il primo punto del settimo game, poi Matteo trova una smorzata millimetrica e vincente. Deve letteralmente attaccare sulle righe l’azzurro per prendersi un punto a rete, tanto è preciso il belga con la sua mano, incredibile il controllo col rovescio. Lotta, ma Alexander con un bella prima regge, 5-2. È entrato in ritmo al servizio Berrettini, altro game a zero, 3-5, il belga serve per il primo parziale. Inizia con un altra accelerazione di rovescio clamorosa, non leggi dove tira e te la mette all’incrocio delle righe in lungo linea. Bravo. Solo righe per Blockx, con tempi di gioco immediati. 40-0 e tre set point. SET Belgio, 6-3. Berrettini paga l’inizio lento i troppi errori col diritto. Blockx perfetto, che talento, ha ceduto solo 6 punti al servizio.

Berrettini inizia al servizio il secondo set. Non si gioca, game a zero e via, ora può mettere pressione al rivale in risposta. Continua anche l’ondata belga, è impressionante la sicurezza e velocità, controllo e aggressività di Blockx, che dal centro del campo non sbaglia praticamente niente. 1 pari. Nel quarto game Berrettini trova uno splendido attacco col diritto, chiuso con misura di volo. 15-30. Bravissimo Alexander a non sentire la pressione, attacco col diritto e via a rete, chiusura in contro piede perfetta. Sul 30 pari arriva il primo, vero, erroraccio di Blockx: si fa ingolosire da una risposta un po’ corta del nostro, rischia una palla corta che quasi non arriva a rete. 30-40, ecco la prima palla break per Berrettini. Non la gioca male, lavora col back e scende a rete, ma il passante lungo linea è molto preciso e il tocco di Matteo non passa la rete. Segue un altro errore di Blockx, un diritto di scambio, esplode il pubblico di Bologna, c’è la seconda chance per Berrettini. Male il 19enne di Anversa, rigido impatta un rovescio che muore in rete. BREAK ITALIA, 3-1, primo allungo per il nostro dopo 48 minuti. Fantastica la volée bassa di rovescio, per niente facile, che vale all’azzurro il 40-30, assai più rapido e incisivo rispetto all’avvio. Una seconda di servizio robusta, al corpo, porta l’Italia 4-1. Blockx sembra aver accusato il break, inizia il sesto game con un erroraccio in scambio, e pure la prima di servizio è meno continua. Matteo invece sul 0-15 trova una bordata lungo linea di diritto che fa saltare in piedi l’arena, 0-30! La chance del doppio break arriva sul 30-40, grazie ad un altro errore di diritto di Blockx. Si butta a rete, quasi per scappare dallo scambio, e gli va bene. Capitan Darcis gli dice di allungare lo scambio, non tirare tutto e subito, il suo “cavallino” non lo ascolta granché, tempi di gioco immediati, ma vince un duro game (2-4). Alexander trova un passante in corsa di rovescio irreale, mette in mostra tutto il controllo del corpo e mano a sinistra, che talento! Berrettini bada al sodo: servizio, attacco, chiusura. 5-2 con un altro scambio ben condotto col diritto e via avanti. Blockx ha perso la sicurezza disarmante dell’avvio, due errori col diritto poi una stecca che manda la palla in tribuna. 0-40 e Tre Set Point Berrettini. Attacca il belga, ma la palla gli esce di poco. SET Italia, 6-2. Matteo ribalta tutto, più solido, meglio al servizio, con un calo evidente del giovane belga, che ha raddoppiato gli errori rispetto al primo set. 80% di prime palle per Matteo, con soli 4 punti persi nei suoi game. Solido.

Terzo set, Italia to serve. Matteo costruisce bene il punto, diritto profondo e preciso, col back rallenta per crearsi il tempo per il successivo affondo, ma commette anche un paio di errori, che gli costano una palla break improvvisa sul 30-40. Poco male: Ace, poi un altro, vince il primo game e può fare corsa di testa. Mette grande pressione al belga alternando diritti potenti a tagli improvvisi. Sale 0-30, ma Blockx ritrova precisione e ritmo per l’attacco. Urla Alexander dopo aver vinto il game, 1 pari. Berrettini si affida a prime palle molto varie, non sempre a tutta ma con la curva esterna precisa, ed è solido nella spinta col diritto. (2-1). Più disordinato il gioco del 19enne, alterna qualche accelerazione ficcante a qualche errore. Sul 30 pari attacca col diritto ma non chiude di volo ed è un fulmine Matteo nell’avventarsi e “sfondare” col secondo passante. Palla Break!!! E seconda di servizio… Si scambia, il primo a sbagliare è Berrettini, un regalo col diritto in costruzione, qua si poteva far meglio. 2 pari. “Scoppia” palla sul diritto vincente di Berrettini che apre il game #5, poi altro attacco, sciolto e potente. Altro game a zero e via, 3-2. La fase centrale del set scorre sui game di servizio, con qualche errore di Matteo col diritto, tornato un po’ instabile rispetto all’ottimo secondo parziale. Meglio l’attacco col diritto e via chiusura di volo, schema che lo sta sostenendo bene. Arrivano alcuni punti spettacolari, come la risposta clamorosa di Berrettini nell’ottavo game e subito dopo un lob millimetrico del rivale. 4 pari, si entra nel rush finale dell’incontro. Finalmente torna a brillare la prima di servizio di Matteo (era appena sopra al 50%), si scambia appena e 5-4. Pressure On Blockx. La regge alla grande, 5 pari senza rischiare niente, pulito ed efficace. Martella Matteo, vola 6-5. Prova a mettere peso sulla palla e pressione l’azzurro in risposta, 15 pari. Blockx si incarta col rovescio, troppa fretta… e 15-30 e poi 15-40, altro erroraccio dal centro sulla risposta bloccata di Berrettini. Due Match Point Italia! Serve bene Alex sulla prima, si affida a un buon slice esterno; niente prima “in”… SI! Chiude Matteo con un diritto potente lungo linea. Bella rimonta, contro un vero talento, del quale sentiremo parlare in futuro nei tornei maggiori.

Matteo Berrettini 🇮🇹 (ITA) v Alexander Blockx 🇧🇪 (BEL)