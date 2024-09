US Open: Jasmine Paolini si arrende a Karolina Muchova negli ottavi di finale (Video)

Saluta il pubblico di New York, Jasmine Paolini che cede nettamente 6-3 6-3 contro la ceca Karolina Muchova attuale 52 del ranking, ma solo un anno fa al numero 8. Centrale pieno nonostante l’ora mattutina (le 11) per gli standard della Grande Mela ed una spettatrice Anne Wintour che ha chiesto una foto a Jasmine “Non mi sono mai sentita così malvestita in vita mia, ma meglio in campo che sulle passerelle” ha detto Jasmine che si è meritata fli applausi della direttrice di Vogue.

La partita prometteva un contrasto di stili. Regolare ed attaccante da fondo Jasmine, fantasista, completa da tutti i lati del campo e dotata di un super servizio la Muchova che non disdegna né il serve and volley, né la smorzata. Finaliste entrambe al Roland Garros, Muchova nel 2023, Paolini nel 2024 ed entrambe classe 1996, la ceca rientrava dopo un’operazione al polso che l’aveva costretta a saltare buona parte della stagione 2024, dieci i match giocati mentre Jasmine veniva da una stagione intensa con 54 partite giocate fino ad oggi.

Oggi purtroppo, complice anche una non perfetta condizione atletica dell’azzurra, Muchova ha giocato un tennis di livello superiore specialmente nei giochi di servizio tenuti con una grande facilità.

L’andamento della partita

Paolini ha iniziato bene la partita. Tenendo lo scambio prevalentemente sulla diagonale di rovescio prevaleva in spinta e nelle angolazioni. Jasmine prendeva per prima il gioco di servizio della Muchova ed andava avanti tre giochi a uno. Poi la semifinalista dello scorso anno registrava i suoi colpi, variava, attaccava a rete, cercava lo scambio breve e metteva in difficoltà Jasmine calata nel rendimento al servizio. Un parziale di cinque giochi consecutivi decideva la prima frazione.

Anche nella seconda frazione da una situazione di vantaggio 3-2 e 30 a 0 Jasmine subiva una serie di otto punti ad uno e prendeva il break che avrebbe deciso la partita.

Oltre al servizio decisiva anche la palla piatta della ceca che schizzava via sul cemento metteva in difficoltà Jasmine costringendola a fare le cose in fretta, lei che ha bisogno di tempo per preparare le aperture ampie di dritto e rovescio. In deficit fisico, di fronte ad una avversaria che rientrava da un infortunio, più fresca fisicamente, Jasmine aveva finito la benzina. Succede ed è successo a tutti i protagonisti dei Giochi Olimpici.

Bilancio della stagione

Dopo la finale a Parigi, in singolo e doppio, quella a Wimbledon, la medaglia d’oro ai Giochi in doppio, non si poteva onestamente chiedere di più alla toscana. Ottavi di finale nello stesso anno in tutti e quattro gli Slam, qualificazione ancora non matematica, ma (quarta nella Race) praticamente sicura, Jasmine ha disputato una stagione eccezionale e logorante. Nessun rimpianto anche se in buona forma fisica se la sarebbe giocata con la Muchova. La stagione non è terminata. Il tempo di ricaricare le batterie e Paolini ha ancora tanto tennis da giocare.

La cronaca della partita

Primo set

Muchova al servizio che tiene senza problemi. Anche Paolini tiene il servizio. La partita deve entrare ancora nel vivo. Serve Muchova che mette fuori due dritti. Tre palle break per Jasmine. Due se ne vanno, sulla terza la ceca mette il rovescio in rete. Applaude Anne Wintour break: 2-1. Grande profondità dei colpi di Jasmine, fallosa in risposta la Muchova break confermato: 3-1. Ottimo gioco di servizio per la finalista del Roland Garros 2023. Game a zero per restare a contatto: 3-2. Serve Paolini, Muchova aggressiva in risposta sulla seconda lenta di Jasmine guadagna due palla break. Controbreak ed sfuma il vantaggio: 3-3. Riparte la ceca al servizio. Entra la prima e Muchova si esibisce anche in un pregevole serve and volley. Paolini esita in risposta. Arriva il sorpasso: 3-4. Palle nuove per l’azzurra. Tempo sulla palla fantastico della Muchova in risposta, Jasmine in difficoltà. Prende la rete la ceca sulla seconda della lucchese, e guadagna due palle break. La prima si spegne in rete. La seconda annullata con un’ottima prima. Esita Jasmine in uscita dal servizio arriva un altro break : 3-5. Muchova serve per il set. Dopo un inizio titubante la ceca ha registrato tutti i colpi e non concede più niente. Paolini non riesce a tenere in campo la risposta. Due set point per la ceca. Servizio e dritto e primo set per Karolina : 3-6

Secondo set

Inizia bene Jasmine che quando mette la prima riesce a controllare e dominare lo scambio. Brava a tenere Muchova lontana dalla linea di fondo : 1-0. Quando mette la prima la ceca è ingiocabile. Game a zero: 1-1. Jasmine tiene il turno di battuta. Ha ritrovato la prima ed il livello di gioco è migliorato : 2-1. Due aces ed una prima per Muchova altro gioco a zero : 2-2. Turno di servizio positivo per Jasmine che chiude il game a zero: 3-2. Finalmente si gioca sul servizio della ceca. Scambi lunghi e Paolini va 30-15. Poi Muchova ritrova la prima: 3-3. In difficoltà Jasmine sul servizio sotto 15-30 cerca la rete e recupera. Purtroppo sulla seconda dell’azzurra Muchova attacca e guadagna una palla break. Attacco di nuovo sulla seconda ed è break: 3-4. Al servizio la ceca che mette una prima dopo l’altra. Gioco a zero: 5-3 e Paolini al servizio per restare nel match. Purtroppo la fiducia è sparita, nonostante gli incitamenti del pubblico. Jasmine non riesce più a controllare la risposta della Muchova. Doppio match point. Muchova si apre il campo con la risposta e chiude con un vincente.

Slam Us Open K. Muchova K. Muchova 6 6 J. Paolini [5] J. Paolini [5] 3 3 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Muchova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Muchova 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Paolini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche 🇨🇿 K. Muchova 🇮🇹 J. Paolini Ace 3 1 Doppi falli 0 0 Percentuale prime di servizio 64% (28/44) 70% (37/53) Punti vinti con la prima 82% (23/28) 57% (21/37) Punti vinti con la seconda 69% (11/16) 50% (8/16) Punti vinti a rete 79% (11/14) 53% (8/15) Palle break convertite 57% (4/7) 33% (1/3) Punti vinti in risposta 45% (24/53) 23% (10/44) Vincenti 17 10 Errori non forzati 15 16 Punti totali vinti 58 39 Distanza coperta 5244.8 ft 5041.7 ft Distanza coperta per punto 54.1 ft 52.0 ft





Enrico Milani