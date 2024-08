Six Kings Slam: L’Arabia Saudita conferma la super esibizione di tennis con un montepremi record per la storia del tennis

Tre mesi fa, l’Arabia Saudita ha annunciato il suo ultimo e più ambizioso passo nel mondo del tennis. Si trattava del “Six Kings Slam”, un’esibizione che prometteva di riunire il meglio del meglio dello sport della racchetta, con il più grande montepremi della storia. Non avevamo sentito più nulla di questo evento fino ad oggi: le autorità saudite hanno confermato che l’evento si terrà dal 16 al 19 ottobre, con il 18 come giorno di riposo (l’ATP non permette che un’esibizione si disputi per tre giorni consecutivi).

I partecipanti rimangono Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune… e le cifre monetarie sono, per dire poco, vertiginose: 1,5 milioni di euro garantiti per ogni giocatore e 6 milioni per il vincitore, il premio più alto nella storia di questo sport. Niente male.





Marco Rossi