Ljubicic sul caso Sinner: ‘Nessun dubbio sulla sua innocenza’”. Ostapenko si affida a Iva Majoli – nuovo tentativo per trovare stabilità. US Open 2024 – record di affluenza nella giornata d’apertura.

La carriera di Jelena Ostapenko è segnata da quell’irregolarità che la rende sempre così imprevedibile, nel bene e nel male. Anche in panchina non ha trovato molta continuità, anche se lei non smette di provarci. Questa volta, in vista degli US Open 2024, i giornalisti accreditati l’hanno vista lavorare con Iva Majoli, croata di 47 anni che ha conquistato il titolo al Roland Garros nel lontano 1997, sconfiggendo a sorpresa Martina Hingis in finale. A quanto pare, proveranno insieme durante questo torneo e anche nel prossimo tour asiatico. Vedremo come andranno i risultati.

Questo lunedì 26 agosto agli US Open 2024 è stato stabilito un nuovo record di affluenza di spettatori alle strutture di Flushing Meadows. Il tennis continua ad aumentare la sua popolarità e attenzione mediatica, come dimostra il fatto che ben 74.641 persone abbiano visitato l’evento in questo primo giorno di competizione. La sessione diurna è stata la seconda con più tifosi di tutti i tempi, con 42.886 persone, mentre quella notturna ha riunito 31.775 spettatori raggiungendo il record.

A Ivan Ljubicic è stato chiesto del caso di doping di Jannik Sinner e l’ex allenatore di Federer ha offerto la sua prospettiva con totale chiarezza, in parole raccolte da tennis365.com. “A questo punto, credo che nessuno dubiti dell’innocenza di Sinner e l’unica cosa che percepisco è una certa sorpresa da parte di alcuni tennisti su come è stato gestito il processo legale, rispetto ad altri”, ha dichiarato.

“Questo servirà per imparare, i tennisti devono fare molta attenzione e non è facile controllare tutto. Viaggiamo in tutto il mondo e magari hai bisogno di prendere un medicinale di cui non sai con certezza cosa contiene”, ha spiegato. “Jannik ha dimostrato quanto sia forte mentalmente, deve essere stato duro per lui convivere con questo per mesi e continuare a competere. Ora si è tolto un peso e sono sicuro che recupererà il suo miglior tennis”, ha concluso.





Francesco Paolo Villarico