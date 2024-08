Us Open: Il Tabellone Principale Femminile. Cinque azzurre al via. Per Jasmine Paolini una campionessa degli Us Open

Us Open – Tabellone Principale – parte alta – hard

(1) I. Swiatek vs QUALIFIER

D. Saville vs QUALIFIER

E. Cocciaretto vs K. Baindl

T. Preston vs (25) A. Pavlyuchenkova

(21) M. Andreeva vs C. Osorio

S. Zhang vs A. Krueger

M. Bouzkova vs QUALIFIER

Q. Wang vs (16) L. Samsonova

(11) D. Collins vs C. Dolehide

C. Bucsa vs S. Errani

A. Schmiedlova vs C. Tauson

N. Podoroska vs (18) D. Shnaider

(31) K. Boulter vs QUALIFIER

J. Bouzas Maneiro vs P. Martic

E. Raducanu vs S. Kenin

S. Rogers vs (6) J. Pegula

(4) E. Rybakina vs QUALIFIER

E. Mertens vs S. Zheng

C. Wozniacki vs QUALIFIER

R. Zarazua vs (28) C. Garcia

(22) B. Haddad Maia vs E. Avanesyan

S. Sorribes Tormo vs A. Noel

A. Bondar vs B. Pera

L. Davis vs (15) A. Kalinskaya

(10) J. Ostapenko vs N. Osaka

K. Muchova vs K. Volynets

B. Fruhvirtova vs QUALIFIER

A. Potapova vs (23) L. Fernandez

(30) Y. Putintseva vs L. Noskova

X. Wang vs QUALIFIER

M. Sherif vs K. Pliskova

B. Andreescu vs (5) J. Paolini

(8) B. Krejcikovavs QUALIFIERJ. Grabhervs QUALIFIERvs T. TownsendV. Golubicvs (26) P. Badosa

(20) V. Azarenka vs QUALIFIER

C. Burel vs S. Stephens

D. Parry vs X. Wang

Y. Wang vs (9) M. Sakkari

(13) E. Navarro vs A. Blinkova

A. Bogdan vs A. Rus

C. Paquet vs H. Dart

M. Kessler vs (19) M. Kostyuk

(27) E. Svitolina vs M. Carle

O. Dodin vs A. Kalinina

T. Maria vs QUALIFIER

V. Gracheva vs (3) C. Gauff

(7) Q. Zheng vs A. Anisimova

E. Andreeva vs Y. Yuan

T. Korpatsch vs M. Uchijima

J. Niemeier vs (32) D. Yastremska

(24) D. Vekic vs QUALIFIER

G. Minnen vs M. Frech

P. Stearns vs L. Tsurenko

J. Cristian vs (12) D. Kasatkina

(14) M. Keys vs K. Siniakova

L. Siegemund vs QUALIFIER

A. Tomljanovic vs QUALIFIER

V. Kudermetova vs (17) O. Jabeur

(29) E. Alexandrova vs V. Tomova

M. Linette vs I. Jovic

L. Sun vs L. Bronzetti

(2) A. Sabalenka vs QUALIFIER