Millman: “Il caso di Sinner è stato gestito correttamente, nessun annuncio deve esserci fino alla sua conclusione”. Cosa dicono le regole. Il rispetto che merita Jannik

Uno degli aspetti che più ha fatto parlare dello sfortunatissimo “caso Sinner”, è stato quello dei tempi e della possibilità data al giocatore di continuare a giocare nonostante i due avvisi del rilevamento di sostanze proibite nel suo organismo. Per fare chiarezza (e dare giustizia a Sinner sulla bontà del procedimento che l’ha visto coinvolto), ripotiamo la verità procedurale del procedimento, e anche un autorevole parere di un ex tennista, John Millman, da sempre molto attivo per la difesa dei diritti dei suoi colleghi.

Procedura in caso di rilevamento di sostanze proibite:

– Quando i campioni di un tennista rilevano la presenza di una sostanza inserita nella lista di quelle proibite, al giocatore viene comunicata la situazione e viene allo stesso tempo emessa una sospensione provvisoria per ognuna delle positività;

– Il tennista può fare ricorso d’urgenza contro la sospensione provvisoria (provvisoria perché fornisce il tempo per arrivare alla conclusione della faccenda) a un arbitro indipendente che valuta i fatti, le carte, il tipo di sostanza e la gravità della situazione;

– Se il ricorso urgente viene accettato dall’arbitro indipendente, e quindi ha successo, e il tennista può continuare l’attività. Il giocatore coinvolto rimane anonimo (si chiama presunzione d’innocenza) e intanto il procedimento a suo carico va avanti;

– Se il ricorso del giocatore invece fosse stato respinto dall’arbitro indipendente, perché i fatti rilevati sono ritenuti di una tale gravità da non consentire la prosecuzione dell’attività, allora la positività – e la sospensione – sarebbe stato annunciata immediatamente.

Il “caso Sinner” rientra pienamente in questa fattispecie: il ricorso d’urgenza è stato accettato in entrambi i casi, e quindi Sinner ha potuto continuare la sua attività sul tour Pro, seguendo le regole vigenti; allo stesso tempo si attivato con i suoi legali per spiegare l’accaduto nel procedimento che alla fine ha accertato la verità del fatti, ossia che la sostanza proibita è entrata nel sistema corporeo dell’azzurro in via accidentale, involontaria, e per una quantità infinitesimale che non comporta alcuna variazione della prestazione sportiva. In estrema sintesi: non è doping, non c’è colpa.

Al contrario di alcuni colleghi di Jannik che si sono scagliati con veemenza cavalcando l’onda senza prima leggere e informarsi sull’accaduto – e quindi creando a Sinner un danno d’immagine – riportiamo con piacere il parere di John Millman, tennista australiano da poco ritirato, che da sempre è attivo per la tutela dei giocatori in seno all’ATP e altrove, e anche membro della PTPA, il nuovo sindacato dei giocatori creato da Djokovic e Pospisil (e al quale alcuni dei più fervidi accusatori di Jannik fanno parte…).

“Un caso dovrebbe essere indagato in modo efficiente e il più rapidamente possibile. Finché il caso non è stato concluso, non ci dovrebbe essere alcun annuncio. Andando avanti, tutti i casi dovrebbero essere trattati come quello di Jannik. Sono sicuro che questo sia l’obiettivo del PTPA e il motivo per cui è necessaria una rappresentanza. Ma l’obiettivo generale e l’indignazione dovrebbero essere rivolti ai funzionari, non al giocatore. E se la rappresentanza del giocatore è l’obiettivo, allora questo risultato è l’ideale. Un caso, un’indagine rapida, un giudizio. Senza che le reputazioni vengano trascinate nel fango fino a quando i risultati non saranno assoluti.”

A case should be investigated efficiently and as quickly as possible. Until the case has been concluded should there be any announcement.

Moving forward all cases should be dealt with like Jannik’s.

I’m sure this is the goal of PTPA and why there needs to be representation. — John Millman (@johnhmillman) August 21, 2024

Le parole di Millman spiegano alla perfezione il lato del giocatore, e anche quello di chiunque di noi possa esser accusato di qualcosa che NON è stato ritenuto una colpa ma che provoca una reazione avversa e una presunzione di colpevolezza totalmente ingiustificata. La gogna mediatica è sempre dietro l’angolo nei nostri “bassi tempi” da social, dove chiunque si sente in diritto di poter infangare qualcuno senza conoscere a fondo le cose.

La verità del caso Sinner è emersa. I fatti sono stati giudicati da un tribunale indipendente che con una sentenza di 33 pagine assolutamente dettagliate, e che tutti possono scaricare e leggere sul sito ITIA, ha confermato che Jannik non è un dopato, non ha assunto alcunché in modo consapevole e volontario, e che la contaminazione è talmente microscopica che il vantaggio in termini di prestazione è nullo.

Aggiungo anche una nota personale: quella sostanza incriminata, il Clostebol, era un doping “solo discreto” negli ’70, e oggi è palese che venga rilevato in ogni banale controllo antidoping. È roba vecchia, archeologia rispetto alle potenzialità delle sostanze moderne per alterare la prestazione. Ipotizzare che un super professionista come Sinner, ricco e seguito in modo impeccabile dai migliori su piazza, possa anche solo pensare di usare quella robaccia per trarre un qualche vantaggio è un’offesa all’intelligenza.

Purtroppo a livello globale la faccenda è esplosa in modo fragoroso, e la disinformazione sui fatti sta andando di pari passo o forse più veloce rispetto alla realtà, rispetto a come sono andate le cose. La speranza è che il nostro piccolo contributo possa aiutare far capire la situazione. Jannik Sinner è una persona perbene, uno sportivo leale che ha costruito i suoi successi con lavoro e fatica, esaltando il suo talento tecnico e motorio passo dopo passo. È un patrimonio del nostro sport e Paese che merita assoluto rispetto.

Marco Mazzoni