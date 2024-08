Tensione a Winston Salem: Moutet chiede la squalifica di Mejia per insulti ricevuti (video)

“Cosa mi ha detto? Voglio spaccargli quella faccia di….” Così scrive sul social X Corentin Moutet, commentando la clip video di TennisTv nel quale si vede il francese argomentare con il giudice di sedia nel corso del match contro Nicolas Mejia all’ATP 250 di Winston Salem.

Sul 3 pari del primo set, Moutet strappa un break a Mejia, e sedendosi al cambio di campo Corentin intima al giudice di sedia: “È squalifica, non puoi insultare l’avversario!”. “Non ho capito cosa ha detto, ho sentito qualcosa ma…” la difesa dell’arbitro.

« I want to break his fucking face »

That’s what he said

Supervisor said it wasn’t for me 😂

I guess it’s not about what you say but more about who you are https://t.co/9P7mkCoUj1

— Corentin Moutet (@moutet99) August 20, 2024