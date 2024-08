Sinner verso la semifinale di Cincinnati: “Lottato nonostante il vento e le condizioni difficili”

Jannik Sinner è arrivato a Cincinnati dicendo che non avrebbe potuto essere al 100%. La verità è che l’italiano si presenta questa domenica come uno dei brillanti semifinalisti del tabellone. È vero che ha dovuto giocare solo due partite, ma Jannik continua in quella bruciante regolarità nel corso dell’anno, dove non è sceso sotto i quarti di finale in nessun torneo disputato.

Ora, in queste semifinali, dovrà affrontare un tennista che potrebbe arrivare a contendergli il numero 1 in questa fase dell’anno. Sascha Zverev, senza fare troppo rumore, si trova in posizione di collocarsi a meno di 500 punti dall’italiano nel caso in cui vincesse il torneo, quindi c’è qualcosa in più in gioco questa domenica oltre a un posto in finale a Cincinnati.

L’italiano ha parlato a Tennis Channel di come arriva a questa partita contro Alexander e, soprattutto, di come è giocare con il tremendo vento che sta soffiando in questi giorni a Cincinnati e che sta sporcando un po’ il livello di gioco che stiamo vedendo questa settimana.

Com’è giocare con il vento

“Oggi è stato molto difficile giocare a causa del vento. In alcuni momenti, c’è stato un vento terribile. Andrey risponde molto bene e oggi ho cercato di mantenere un’alta percentuale di servizio e sono felice di come ho giocato poiché ho iniziato la partita non sentendomi troppo bene e poco a poco mi sono connesso dal fondo, entrando negli scambi e nel terzo set ho aumentato il mio livello, anche se ho faticato un po’ a chiudere l’incontro.”

Se ha cercato di cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta in Canada

“Sono entrato in campo cercando di cambiare alcune cose rispetto alla settimana scorsa, ma con questo vento era molto difficile trovare un buon equilibrio. Sono entrato in campo con un’idea chiara di gioco, ma presto ho dovuto cambiarla. Con questo vento, il primo colpo era molto difficile, ma dopo di quello, era molto complicato giocare.”

A che livello arriva a questo turno

“Non sono dove vorrei essere, ma sono felice di star lottando e che la mia forza mentale sia presente. Stanno accadendo cose positive. Sono in semifinale e questa domenica avrò la possibilità di mostrare il mio miglior tennis contro un grande servitore.”

Cosa pensa della velocità dei campi a Cincinnati

“Non mi piace parlare troppo del tema della velocità. Dobbiamo adattarci nel miglior modo possibile. Normalmente, è molto difficile giocare così. L’anno scorso, le condizioni erano diverse, con una palla che rimbalzava molto più in alto. Quest’anno, è un po’ più veloce e le palle non diventano più grandi, ma sono piccole il che le rende molto difficili da controllare, ma non ci resta altro che adattarci. Anche il vento peggiora tutto e rende molto difficile giocare con le condizioni attuali. Non ci resta che adattarci.”