Djokovic interviene sulla polemica di Cincinnati: “Vergognoso non avere il replay video”

Novak Djokovic, il numero due del tennis mondiale, non ha perso tempo per esprimere la sua opinione sulla controversia che ha scosso l’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2024. L’incidente che ha coinvolto Jack Draper e Félix Auger-Aliassime ha fatto il giro del mondo, e le parole del campione serbo potrebbero essere decisive per spingere verso un cambiamento nelle regole del tennis.

Il 24 volte campione Slam ha utilizzato i social media per esprimere la sua frustrazione riguardo all’errore clamoroso commesso dal giudice di sedia Greg Allensworth durante il match point che ha assegnato la vittoria a Draper su un Auger-Aliassime esemplare nella sua reazione.

“È vergognoso che non abbiamo un replay video per questo tipo di situazioni in campo,” ha dichiarato Djokovic. “Ciò che è ancora più ridicolo è che non abbiamo una regola che permetta al giudice di sedia di modificare la decisione iniziale basandosi sulla revisione video che avviene fuori dal campo!”

Il campione serbo ha sottolineato l’incongruenza tra la tecnologia disponibile e il suo mancato utilizzo in situazioni cruciali: “Abbiamo l’occhio di falco per le revisioni dei rimbalzi della palla, viviamo nel XXI secolo, siamo tecnologicamente avanzati. Per favore, dirigenti del circuito ATP, fate in modo che questa assurdità non si ripeta più.”

L’intervento di Djokovic potrebbe essere determinante per spingere verso un cambiamento normativo che permetta di rivedere questo tipo di eventi. La sua influenza nel mondo del tennis è indiscussa, e le sue parole hanno il peso necessario per catalizzare un’azione concreta da parte degli organi di governo del tennis.

La presa di posizione di Djokovic non si concentra tanto sulla critica al giudice di sedia o a Jack Draper, quanto sulla necessità di un cambiamento sistemico che impedisca il ripetersi di errori di questa portata. Il tennis, sport di precisione e fair play, non può permettersi sviste di tale magnitudine, soprattutto quando esistono i mezzi tecnologici per evitarle.

Resta ora da vedere come l’ATP risponderà a questa chiamata all’azione da parte di una delle sue più grandi leggende. Con Djokovic in prima linea, la pressione per un cambiamento significativo nel regolamento del tennis professionistico non potrà che aumentare.





Francesco Paolo Villarico