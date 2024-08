Alcaraz si scusa via social per la rabbia esternata ieri a Cincinnati

Lo spagnolo arriverà a New York senza aver vinto un match sul cemento in estate

Dopo aver sbottato a caldo nella press conference seguente alla sconfitta contro Monfils, Carlos Alcaraz ha pubblicato oggi un post social per scusarsi del suo comportamento a Cincinnati. Il video con la sua reazione rabbiosa e la distruzione della racchetta è diventato “virale”, esponendolo a molte critiche, davvero insolite per un ragazzo generalmente sereno e positivo.

“Chiedo scusa per il mio comportando di ieri, non è stato corretto ed è qualcosa che non si dovrebbe mai tenere dentro un campo da tennis” scrive Carlos. “Sono un essere umano, avevo accumulato tanto nervosismo dentro di me e a volte è molto complicato controllarsi quando sei sotto la massima pressione. Lavorerò affinché questo non si ripeta. Ora testa solo su New York!”

Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a… pic.twitter.com/YR0dRJhTxX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 17, 2024

Alcaraz arriverà nei prossimi giorni a Flushing Meadows senza aver vinto un solo match sul cemento outdoor in preparazione del quarto Slam dell’anno. Infatti dopo la finale persa alle Olimpiadi ha deciso di saltare il Masters 1000 di Montreal, e sbarcato a Cincinnati ha approfittato del bye, sconfitto quindi al secondo turno da Monfils. Una situazione per lui insolita, che dovrà in qualche modo gestire a US Open.

Mario Cecchi