Da Todi: Basile scrive la storia. Primo 2007 a superare Quali e primo turno challenger “Giornata che non dimenticherò mai”

Gli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup contribuiscono ad aggiornare il libro dei primati. Con la vittoria su Gabriele Pennaforti nel Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events, Pierluigi Basile è divenuto il primo tennista nato nel 2007 a superare le qualificazioni e vincere una partita nel tabellone principale di un torneo Challenger. Il pugliese ha rimontato uno svantaggio di un set per vincere 6-7(1) 6-4 6-3 dopo tre ore e dieci minuti. Avanza anche Facundo Juarez, capace di sconfiggere Martin Klizan per 6-4 6-3, mentre abbandona il torneo Gianluca Mager, sconfitto da Felix Gill per 6-3 6-3. Slittato di alcune ore l’esordio di Stefano Travaglia, che dopo lo stop per pioggia aprirà il programma di mercoledì 14 agosto sul Campo Centrale del Tennis Club Todi 1971 contro Juan Bautista Torres.

Basile scrive un pezzo di storia – Una partita divisa a metà dall’interruzione per pioggia, con un finale che non ha nulla da invidiare a una sceneggiatura teatrale. Alla fine a uscirne vincitore è stato Pierluigi Basile, che con la vittoria su Gabriele Pennaforti per 6-7(1) 6-4 6-3 è divenuto il primo tennista nato nel 2007 a superare le qualificazioni e vincere un match di main draw in un Challenger. “Direi che non è male – ha detto ridendo Basile –. Sin dall’inizio ero molto teso e questo ha condizionato anche una prestazione non all’altezza nel tie break del primo set. Forse averlo perso mi ha aiutato a lasciare andare di più il braccio, ma al tempo stesso non pensavo di potermela giocare fino alla fine”. Al fianco del pugliese, numerosi supporters della Tennis Training School di Foligno, tra cui Jacopo Berrettini: “Sono molto contento perché ci sono la maggior parte delle persone con cui lavoro tutti i giorni; è stata una giornata indimenticabile”. Per il tennista di Martina Franca ci sarà adesso uno tra Carlos Taberner e Geoffrey Blancaneaux al secondo turno.

Risultati di martedì 13 agosto

1° turno

Gastao Elias b. Matthew Dellavedova (LL) 6-1 6-1

Franco Agamenone b. Genaro Alberto Olivieri 6-3 7-5

Luka Pavlovic (Q) b. Lukas Neumayer 6-7(4) 6-3 6-0

Pierluigi Basile (Q) b. Gabriele Pennaforti (WC) 6-7(1) 6-4 6-3

Facundo Juarez (Q) b. Martin Klizan (Alt) 6-4 6-3

Luciano Emanuel Ambrogi (Q) b. Clement Tabur (3) 7-5 7-6(5)

Lorenzo Giustino b. Gianluca Cadenasso (Q) 6-3 6-3

Luca Castagnola (Q) b. Gianmarco Ferrari (WC) 6-4 6-0