Alex Popyrin stupisce tutti a Montreal, Pegula si riconferma campionessa in Canada (Video)

Alexei Popyrin, 25 anni, ha vissuto lunedì sera il momento più importante della sua carriera, conquistando in modo del tutto inaspettato l’ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada. È il quarto titolo della sua carriera, il primo al di sopra di un ATP 250, diventando anche il primo australiano in più di 21 anni (Lleyton Hewitt a Indian Wells 2003) a vincere un torneo di categoria Masters 1000.

In una finale in cui partiva come sfavorito, il tennista degli Antipodi ha sconfitto il russo Andrey Rublev, numero otto del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-4, in un incontro che ha dominato completamente dal primo all’ultimo punto. Rublev non sembrava essere al cento per cento fisicamente – ha persino richiesto la presenza del medico – ma Popyrin ha avuto il merito di non togliere mai il piede dall’acceleratore, mettendo a segno 31 vincenti durante 1 ora e 30 minuti di duello.

ATP Montreal Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 2 4 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 6 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 A. Popyrin 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 A-40 0-2 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 0-1

Jessica Pegula, numero sei del mondo e che stava avendo una stagione 2024 un po’ deludente, è riuscita lunedì sera a difendere con successo il suo titolo nel WTA 1000 del Canada, che quest’anno si è disputato a Toronto. La nordamericana di 30 anni è la prima tennista a difendere un titolo in Canada (il torneo alterna tra Montreal e Toronto) dai tempi di Martina Hingis nel 1999 e 2000.

Nella finale, Pegula, reduce da un’Olimpiade deludente, ha sconfitto la sua connazionale Amanda Anisimova, attualmente fuori dalla top 100 ma di riconosciuto talento, con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-1, in un incontro risolto in circa un’ora e mezza. È il terzo titolo WTA 1000 della carriera di Pegula, il primo da quando vinse proprio questo torneo un anno fa. La nordamericana riesce a mantenere il suo sesto posto nel ranking, mentre Anisimova rientra non solo nella top 100 ma anche nella top 50!