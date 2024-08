Errani Paolini tutte d’Oro! La super coppia azzurra trionfa ai Giochi di Parigi 2024

Sara Errani e Jasmine Paolini fanno la storia del tennis italiano e conquistano la medaglia d’oro nel doppio battendo 2-6 6-1 10-7 al match tie-break,

Partite molto male con le russe che non concedevano niente e dominavano sia a rete che da fondo, le azzurre sono uscite dal fondo del tunnel ed hanno dominato la seconda frazione ed il match tie-break.

La svolta nel primo gioco del secondo set. Al servizio Shnaider avanti 40-0 la russa perde il servizio e concede il break. L’inerzia dell’incontro passa dalla parte dell’Italia. Vanno avanti nel punteggio ed è una marcia trionfale verso l’oro.

Jasmine Paolini suggella a 28 anni un 2024 incredibile che l’ha vista in finale al Roland Garros ed a Wimbledon ed ora con l’oro olimpico al collo.

Sara Errani completa il Golden Slam in doppio che l’ha vista al numero uno del mondo, trionfare nei quattro Slam ed ora conquistare l’oro olimpico. A trentasette anni un’impresa da scrivere nell’albo d’oro del tennis

Ed infine la bellezza delle Olimpiadi. L’importanza e la riconoscibilità di una medaglia. Qualsiasi ne sia il colore. Senza bisogno di spiegare la differenza tra uno Slam ed un 1000 o il sistema dei punti che regola la classifica. Una medaglia olimpica parla da sola. E sarà sempre tua. Una gloria immortale. Questo spiega perché anche i tennisti tengono così tanto ai Giochi. Un torneo che si svolge ogni quattro anni, un’occasione che vale una carriera da sportivo.

La cronaca dell’incontro

Primo set

Jasmine serve per prima e tiene il servizio. Andreeva inizia il turno per le russe e chiude a 15. Errani al servizio. Azzurre entrambe a fondo campo con Sara alla Ricerca della rete non appena possibile. Due errori di Paolini e break per Andreeva/ Shnaider. Le russe picchiano forte da fondo ed un po’ di tensione parte Italia. La coppia delle giovanissime russe classe 2004 la Shnaider e 2007 la Andreeva volano sul 4-1. Paolini purtroppo sente il match e commette qualche errore di troppo. Mancina la Shnaider 24 del ranking quest’anno ha vinto tre titoli su tre differenti superfici, mentre Mirra 23 del mondo ha perso nella semifinale del Roland Garros proprio contro Jasmine. Paolini al servizio annulla due pericolose palle break che potevano costare il set. Si gioca ad un livello molto alto. Paolini tiene da fondo le azzurre sotto 2-4. Andreeva non trema al servizio. Russe avanti 5-2. E’ solo un break, ma servono ottanta per cento di prime, variano, e da fondo campo sono superiori. Nessuna palla break finora per le azzurre. Al cambio di campo medical time out per la Errani con le avversarie che si tengono calde scambiando volè a rete. Sara riente con una fasciatura alla coscia sinistra e serve per restare nel set. La tattica è sempre la stessa. Entrambe a fondo, ma oggi Paolini da fondo non funziona. Tre set point e 6-2 per Andreeva/Shnaider. Pochi i punti deboli delle russe che comandano a rete e da fondo pressano le azzurre. Resettare tutto e ripartire

Secondo set

Shnaider al servizio con Andreeva che domina a rete. Paolini troppo rigida sbaglia anche con il dritto. Le nostre iniziano lo scambio, quando si serve da sinistra, tutte e due da fondo e danno alle avversarie un vantaggio importante. Sul 40-0 la Shnaider cala e commette qualche gratuito. Prima palla break per l’Italia, Sara chiude a rete. Break da 0-40. Potrebbe essere la svolta. Paolini conferma il break, grazie anche all’Errani, a rete una vera professoressa. Andreeva al servizio, arrivano tre palle per il doppio break. Purtroppo cinque punti di fila e la coppia russa rimane attaccata. Errani al servizio. Qualche pasticcio in difesa, ma Paolini ritrova o colpi da fondo. Break confermato. Turno di battuta disastroso per la Shnaider. Due doppi falli e doppio break per l’Italia. Paolini al servizio ed una palla break da difendere. La lucchese gioca a sprazzi, ma molto meglio della prima frazione. Break point annullato e 5-1 per le azzurre. Serve Andreeva. Arriva il set-point per l’Italia. Shnaider annulla con una volè. Smash di Sara secondo set-point ed arriva il set. Ci si giocherà la medaglia d’oro al match tie-break a dieci punti.

Match tie-break

Inizia Paolini, volè vincente di Sara 1-0 per l’Italia, A rete Errani insuperabile 2-0. Andreeva chiude con il dritto 2-1. Due turni di servizio per Errani. Le russe recuperano 2-2. Dritto in rete di Mirra 3-2 Italia. Dritto fuori di Shnaider si gira sul 4-2. Shnaider serve bene 4-3. Paolini per tenere il vantaggio. Servizio vincente 5-3. Volè vincente di Sara 6-3. Tocca a Mirra. Errani imperiale a rete 7-3. Risposta fuori di Jasmine 7-4. Andreeva tiene bene la rete. Si cambia sul 7-5. Scambio incredibile, chiude Errani si va 8-5. Altro scambio da circoletto rosso 8-6. Dritto fuori di paolini 8-7. Sara insuperabile a rete due match-point Italia. Dritto in rete di Andreeva, Medaglia d’ORO.

Errani S./Paolini J. (ITA 🇮🇹) – Andreeva M./Shnaider D.



WTA Paris Olympics Sara Errani / Jasmine Paolini [3] Sara Errani / Jasmine Paolini [3] 2 6 10 Mirra Andreeva / Diana Shnaider Mirra Andreeva / Diana Shnaider 6 1 7 Vincitore: Errani-Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-1 3-4 6-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Enrico Milani