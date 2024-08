Challenger Lincoln: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Lincoln – Tabellone Principale – hard

(1) Eubanks, Christopher vs Qualifier

Fearnley, Jacob vs Brouwer, Gijs

(WC) Lapadat, Joshua vs Qualifier

(Alt) Mayo, Aidan vs (8) Gojo, Borna

(3) Mayot, Harold vs Krueger, Mitchell

Boyer, Tristan vs Schoolkate, Tristan

(WC) Shepp, Anton vs Zhukayev, Beibit

Broady, Liam vs (5) Bu, Yunchaokete

(7) Yevseyev, Denis vs Williams, Cooper

Qualifier vs (Alt) Basavareddy, Nishesh

Jubb, Paul vs (WC) Torres Espinosa, Joan

Qualifier vs (4) Van Assche, Luca

(6) Nava, Emilio vs Qualifier

Wong, Coleman vs (Alt) Quinn, Ethan

Tu, Li vs Qualifier

Baris, Ozan vs (2) Vacherot, Valentin

(1/Alt) Mochizuki, Shintarovs (Alt) Stevenson, KelseySmith, Coltonvs (12) Vandecasteele, Quinn

(2) Spizzirri, Eliot vs Nefve, Axel

(WC) Wells, Colson vs (9) Takahashi, Yusuke

(3) Kozlov, Stefan vs Altamirano, Collin

(WC) Bilicic, Henry vs (7) Escobedo, Ernesto

(4) Kuzuhara, Bruno vs (Alt) Puttergill, Calum

(Alt) Mayo, Keenan vs (11) Matsuda, Ryuki

(5) Kumar, Omni vs Poling, Karl

(WC) Kobelt, Alex vs (8) Langmo, Christian

(6) Nakagawa, Naoki vs Kaliyanda Poonacha, Niki

(WC) Sysoev, Nikolay vs (10) Pinnington Jones, Jack