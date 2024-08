Challenger Bonn: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Bonn – Tabellone Principale – terra

(1) Dzumhur, Damir vs Blancaneaux, Geoffrey

Qualifier vs Choinski, Jan

Olivieri, Genaro Alberto vs Qualifier

Landaluce, Martin vs (8) Molleker, Rudolf

(3) Dellien, Hugo vs (WC) Rehberg, Max Hans

Qualifier vs Tabur, Clement

Jianu, Filip Cristian vs Qualifier

Masur, Daniel vs (7) Hemery, Calvin

(5) Hassan, Benjamin vs Rodesch, Chris

Vrbensky, Michael vs Travaglia, Stefano

(Alt) Lamasine, Tristan vs Svrcina, Dalibor

(Alt) Fanselow, Sebastian vs (4) Roca Batalla, Oriol

(6) Squire, Henri vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Engel, Justin

Habib, Hady vs Onclin, Gauthier

(WC) Topo, Marko vs (2) Marterer, Maximilian

Challenger Bonn – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Collignon, Raphael vs Oetzbach, Adrian

Gadamauri, Buvaysar vs (10) Merida, Daniel

(2) Nicod, Jakub vs (Alt) Obradovic, Dusan

Vankan, Marlon vs (9) Rosenkranz, Mats

(3) Torres, Juan Bautista vs (PR) Laaksonen, Henri

(WC) Zahraj, Patrick vs (11) Michalski, Daniel

(4) Sharipov, Marat vs (WC) Sperle, John

(Alt) Pereira, Jose vs (7) Cecchinato, Marco

(5) Klizan, Martin vs Zanellato, Nicolas

(WC) Gavrielides, Liam vs (8) Haliak, Mikalai

(6) Dutra da Silva, Daniel vs (WC) Schoenhaus, Max

(Alt) Wassermann, Deney vs (12) Milev, Yanaki

