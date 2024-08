Giochi Olimpici Parigi 2024: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Alcaraz inarrestabile: vola in semifinale alle Olimpiadi di Parigi

Carlos Alcaraz continua la sua marcia trionfale verso il possibile oro olimpico a Parigi 2024. Il giovane fenomeno spagnolo ha superato nei quarti di finale il coriaceo Tommy Paul con il punteggio di 6-2 7-6(3), guadagnandosi l’accesso alle semifinali e la certezza di giocarsi una medaglia.

Il match ha visto Alcaraz partire con qualche esitazione, forse ancora segnato dalla delusione per l’eliminazione nel torneo di doppio in coppia con Rafael Nadal. Tuttavia, il murciano ha rapidamente ritrovato la sua proverbiale concentrazione, alzando il livello del suo gioco set dopo set.

Nel primo parziale, Alcaraz ha dominato grazie a un servizio sempre più efficace e a un dritto devastante. Paul, nonostante un buon avvio, non è riuscito a contenere l’esplosività del giovane spagnolo, cedendo il set per 6-2.

Il secondo set ha visto un Paul più combattivo, che ha messo in difficoltà Alcaraz con un gioco aggressivo e precise volée portandosi sul 5 a 2. Lo spagnolo ha dovuto faticare per rimanere in scia, trovando il controbreak grazie a un passante spettacolare che ha riacceso il suo tennis. Il tie-break finale è stato un condensato di emozioni, con Alcaraz che ha dimostrato tutto il suo talento e la sua forza mentale, chiudendo 9-7 dopo aver annullato anche una palla set e conquistando le semifinali.

Questa vittoria proietta Alcaraz a un passo dal podio olimpico. Alla sua prima partecipazione ai Giochi, il campione spagnolo sta dimostrando di poter reggere la pressione del palcoscenico olimpico, confermandosi come uno dei favoriti per la medaglia d’oro.

In semifinale, Alcaraz attende il vincitore tra Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime, in quello che si preannuncia come un altro match di buon livello.

