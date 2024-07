Paolini, sogno olimpico infranto: sconfitta agli ottavi di Parigi 2024

Il cammino di Jasmine Paolini nel torneo di singolare femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è interrotto agli ottavi di finale. La tennista italiana, quarta testa di serie, è stata eliminata dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova in una battaglia di quasi tre ore sul campo Suzanne Lenglen, con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-5.

In una giornata caratterizzata dal caldo intenso della capitale francese, Paolini non è riuscita a capitalizzare le numerose opportunità presentatesi, mostrando difficoltà nel mantenere costanza nel suo gioco e cedendo nei momenti cruciali del match.

Il primo set ha visto l’italiana recuperare da un iniziale svantaggio fino a portarsi sul 5-2, per poi subire un’incredibile rimonta della Schmiedlova, chiudendo 7-5 in favore della slovacca. Nel secondo parziale, Paolini ha mostrato carattere, riuscendo a pareggiare i conti nonostante qualche incertezza al servizio.

Il set decisivo è stato un susseguirsi di break e contro-break, con l’azzurra sempre in vantaggio ma incapace di concretizzare. Le fatiche del match si sono fatte sentire nel finale, con Paolini visibilmente stanca e incapace di chiudere l’incontro quando ne ha avuto l’opportunità sul 5-4 e servizio a disposizione ma da quel momento cedeva tre game consecutivi e due servizi con la slovacca anche lei provata dal caldo che vinceva la partita per 7 a 5.

Questa sconfitta rappresenta un’occasione mancata per Paolini in un tabellone che si era aperto favorevolmente nella sua sezione, offrendo concrete possibilità di lottare per una medaglia.

Per la finalista di Roland Garros e Wimbledon rimane ora la competizione di doppio, dove oggi stesso tornerà in campo in coppia con Sara Errani per affrontare le padrone di casa Garcia e Parry.

WTA Paris Olympics Anna-Karolina Schmiedlova Anna-Karolina Schmiedlova 7 3 7 Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 5 6 5 Vincitore: Schmiedlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 3-5 → 3-6 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Jasmine Paolini 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 A-40 2-2 → 2-3 Anna-Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Anna-Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico