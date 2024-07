LEGO omaggia Krejcikova: una replica del trofeo di Wimbledon per la campionessa appassionata di mattoncini

Forse non tutti sanno che Barbora Krejcikova, oltre ad essere una grandissima tennista e attuale campionessa di Wimbledon in singolare, è un’amante delle costruzioni LEGO. Infatti, come lei stessa ha confessato, è solita portare con sé dei pezzi ai tornei per trascorrere così il tempo libero tra una partita e l’altra. Ebbene, LEGO ha voluto avere un gesto carino nei confronti della ceca inviandole una replica del trofeo londinese fatta di pezzi, da collocare accanto all’originale o, se si arma di coraggio, da smontare e ricostruire pezzo per pezzo. In un modo o nell’altro, un gesto davvero notevole da parte dell’azienda danese.





Francesco Paolo Villarico