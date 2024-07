Un buonissimo Musetti non basta contro la solidità e aggressività di Djokovic. Il serbo vola in finale a Wimbledon

L’impresa era quasi impossibile, battere “Mr. record” Novak Djokovic sul Centre court più bello del mondo, dove tutto è iniziato e si diventa leggenda. Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta, ma esce dal campo sotto applausi scoscianti (anzi, all’applausometro vince!) grazie alla qualità del suo tennis e tantissimi punti clamorosi per bellezza, varietà, una visione che appartiene a pochi e che esalta chi ama questo sport tanto bello quanto maledetto. La seconda semifinale 2024 di Wimbledon se l’aggiudica Djokovic per 6-4 7-6(2) 6-4, una prestazione maiuscola del più longevo n.1 della storia, in grande spolvero in tutti i colpi e forte di una propensione offensiva che ha perseguito dall’inizio alla fine, superando le difficoltà proposte da un Musetti davvero bravo come atteggiamento e, per la gran parte del match, anche per tenuta tattica e mentale.

Se c’era ancora qualche minimo dubbio sull’efficienza fisica di Novak, oggi questo è stato totalmente fugato. Il serbo ha coperto il campo come nei suoi giorni migliori, prontissimo a reagire con la sua reattività clamorosa anche ai tagli più estremi, variazioni, smorzate e contro piedi del nostro, a tratti un vero mago per come ha gestito la palla, il ritmo e le rotazioni, mettendo in mostra la sua manualità magistrale. Djokovic temeva che la partita potesse scivolare in questo “ring” da fiorettista, dove lo “spadaccino” Lorenzo è secondo a nessuno, e per questo ha iniziato la partita a spron battuto attaccando con una continuità e forza rare, anche nella sua lunghissima e vincente carriera. Attento al servizio, mortale in risposta, Novak si è buttato avanti il prima possibile per non finire in scambi ad angolo aperto e palla molto veloce e poi lente, e poi di nuovo a tutta, dove Musetti è un brutto cliente per tutti. Un dato ben racconta questa tattica del serbo, eseguita da campione: 44 discese a rete, vincendo 33 punti. Un rilievo importantissimo nei nostri tempi, dove a rete anche a Wimbledon si va ben poco, e clamorosa la percentuale di riuscita, grazie alla mano di “Nole” ma anche ai tempi perfetti degli attacchi, con approcci ben calibrati e quasi sempre tatticamente ineccepibili.

Il colpo che più ha brillato nel gioco di Djokovic è stata risposta: costante, precisa, profonda, solo quando Musetti ha servito sulle righe o quasi è riuscito a disinnescarla, ma sono stati momenti rari. Novak ha vinto proprio imponendo i suoi ritmi con la risposta, impedendo così a Lorenzo di comandare. Infatti l’azzurro c’è riuscito solo a tratti, diventando un artista meraviglioso, ma a livello complessivo la risposta di Djokovic è stata troppo continua ed efficace. Spesso ha tirato al centro, solo per allontanare il rivale dalla riga di fondo; altre è andato convinto in lungo linea sul diritto del nostro, mettendo a nudo la relativa difficoltà di Musetti di reagire, correre a destra e trovare un passante immediato su palla bassa (ah…quell’apertura col polso….). In generale Musetti è stato anche bravo a reagire, a rintuzzare gli attacchi dell’avversario e riprendere il controllo delle operazioni. Quando c’è riuscito, è stata partita, equilibrio, momenti grande tennis. Purtroppo, nel complesso, la sostanza, quantità di prestazione di Djokovic è stata superiore, e l’ha portato alla vittoria. Nel tiebreak del secondo set, per esempio, Novak non ha sbagliato niente, è stato preciso e intenso fin dai primissimi punti, è andato avanti e non s’è fatto riprendere.

Come avrebbe potuto fare Lorenzo per “farcela”? Fare la partita perfetta, riuscire a comandare maggiormente i tempi di gioco, o andando molto lento e poi accelerando a tutta, oppure tenendo un ritmo superiore a quello di controllo di Novak, che infatti è stato fin troppo costante e continuo, e quindi alla fine vincente per lui. Non è per niente facile… Musetti non ha nel tennis a tutta, sull’uno-due alla massima velocità, i suoi canoni preferiti. Dopo una ottima variazione accelera e lo fa da campione, ma il problema è stato per lui – come per quasi tutti contro Djokovic – il fattore “tempo”. Djokovic è troppo bravo a portare gli avversari sulla sua velocità di crociera, dove controlla gli angoli con grande profondità, calcolando alla perfezione rotazioni e poi accelerazioni, non rischiando nemmeno così tanto ma scegliendo il momento ideale per il cambio di passo, la discesa a rete, la smorzata. Alla sua velocità di crociera, se serve pure bene, NON lo batti. E in molte fasi di gioco, così è stato, bravo, bravissimo Novak. Musetti a tratti è riuscito a riprendere i momenti di svantaggio o reggere servendo bene, aggredendo e riprendendo il controllo del tempo dello scambio, con variazioni continue oppure con qualche sbracciata clamorosa di diritto. Ma non è riuscito a farlo con la continuità necessaria a scappare in vantaggio deciso – c’è riuscito solo per 20 minuti all’avvio del secondo set – e scappare via deciso. I meriti del serbo in questo caso sono nettamente superiori ai demeriti del toscano. Ha giocato anche bene Lorenzo, deve essere solo felice del suo Wimbledon, della sua stagione su erba, di come anche oggi di fronte ad una sorta di “armata imbattibile” abbia retto di fisico e di testa, con pochi momenti di down e scoramento, solo quando la situazione era quasi disperata, e ad ogni modo c’ha provato sino alla fine, strappando anche una palla break nell’ultimo game. Bravo Musetti davvero bravo. Ha retto, ha reagito, ha giocato. L’altro è stato più bravo. Applausi a lui.

Bravissimo Djokovic, cercherà la rivincita contro Carlos Alcaraz, a caccia dell’ottavo titolo a Wimbledon. Sarà una grande finale. Noi, intanto, iniziamo il count down per quella di domani, con Paolini pronta a farci sognare…

Marco Mazzoni

La cronaca

La seconda semifinale dei Championships inizia con il sette volte campione alla battuta. Primo punto: nastro mortale e vincente per Novak… beh. Risponde Lorenzo con un tocco fatato e vincente. Anche Djokovic trova una magia, un passante basso di rovescio. Classe in campo, tantissima. Ai vantaggi, Novak si porta 1-0. Musetti inizia bene, buonissimo turno di servizio con un Ace e colpi incisivi, 1 pari. Funziona bene il back di rovescio di Lorenzo, la palla è profonda, non ha peso, è difficile da spingere anche per un rovescio iconico come quello del serbo. “Muso” cerca di mixare continuamente angoli e rotazione, la tattica che tanto ha funzionato bene vs. Fritz. Splendida l’accelerazione di rovescio lungo linea sul 30 pari, colpo di un’eleganza superiore. 2 pari. Djokovic è inattaccabile nei suoi game di servizio, macina il suo tennis solido, governa i ritmi con traiettorie profonde e Musetti non trova il varco per incidere, a meno di giocate estemporanee (come una sbraccia di rovescio delle sue). Sul 3-2 arriva il primo turno di battuta complicato per l’azzurro: una splendida risposta del serbo, poi sparacchia un diritto in corridoio, troppa fretta, 0-30. Novak corre bene verso la rete e si difende con una volée dorsale forse fortunata, ma in campo. 0-40 e tre palle break. Urge aiuto dal servizio, arriva a cancellare la prima chance; sulla seconda scambio capolavoro di Novak, prende il comando del ritmo, sballotta da tutte le parti e attacca, forzando l’errore nel lob di Lorenzo (molto dubbia una palla del serbo… ma non chiamata). BREAK Djokovic, 4-2 avanti, l’allungo del Djoker, freddo e secco nel prendersi il centro del campo, il ritmo e gli spazi. Molto sicuro Nole con il servizio e ancor più con il primo colpo dopo il servizio: attacca o sposta l’azzurro e si prende campo. E non sbaglia MAI. 5-2 Djokovic, vantaggio consolidato. Ha accusato l’allungo del rivale Lorenzo, inizia male alla battuta nel game #8, non trova il modo per spezzare la ragnatela dell’avversario o prendere deciso il comando delle operazioni. Si ritrova sotto 0-30. Alza finalmente la velocità in scambio, e anche un’ottima battuta sul 40-30, quattro punti di fila e game, 3-5. Serve per il set Djokovic, ma è il toscano a disegnare il campo nel primo punto, due lungo linea fenomenali, 0-15. Djokovic reagisce attaccando subito per riprendere il comando, sul 15 pari Lorenzo sbaglia l’angolo del passante, piccola chance non sfruttata. In rete un back Musetti, 40-15 e due set point Djokovic. Le annulla bene l’azzurro, eccellente il diritto incisivo sulla seconda. Bravo ad alzare il ritmo e comandare. Trova un ottimo diritto carico di spin ai vantaggi che manda fuori giri il rivale, c’è una palla break per Musetti!!! SI! Fantastico il diritto, ancora un cross carico e poi il lungo linea vincente. CONTRO BREAK! Musetti serve sul 4-5. Gira match il decimo game per Lorenzo, un gran punto di Nole, un doppio fallo… 0-40 e altri tre Set point per Djokovic. Eccellente la palla corta di Musetti sulla prima; non passa la seconda “smorza” sulla seconda. SET Djokovic, 6-4. Notevole il 15 punti su 16 discese a rete di Novak, molto offensivo nel parziale, e solo il 30% di punti vinti con la seconda palla per Musetti.

Secondo set, Djokovic alla battuta. Musetti cerca di essere aggressivo, Novak sbaglia malamente di volo e poi commette un doppio, gli costa il 15-40. BRAVO Musetti sulla seconda, scambio rocambolesco, guadagna il centro del campo, inchioda nell’angolo il rivale e lo infila con uno dei suoi rovesci lungo linea. BREAK (il secondo di fila), 1-0 e servizio. Gran momento per Lorenzo, tira anche una “Veronica” di polso di grand efficacia, colpo non comune. 30-0. Alza il livello anche Novak, fantastico l’attacco e volée per il 30 pari. Aspetta troppo la palla Musetti, il diritto gli scappa largo, 30-40. Salva la palla break con un ottimo servizio esterno. Non molla la presa Djokovic, risponde, impone di nuovo il suo ritmo in scambio e forza l’errore di Musetti. Ancora col servizio esterno Musetti annulla la seconda palla break. Indispensabile un gran servizio per tenere fermo il serbo in rivale, finalmente Lorenzo ne trova due e si porta 2-0. Con un rovescio straordinario Musetti chiude il quarto game, un passante in corsa di puro polso, stretto, controllo clamoroso. Anche Djokovic applaude a scena aperta. 3-1 Musetti, bel livello in campo, anche di Novak che non accetta volentieri che sia il nostro a tenere in pugno i ritmi. Djokovic torna “famelico” il risposta sul 3-2, risponde da vicino, molto aggressivo e comanda lui, Musetti non contiene e scivola sotto 0-40… tre palle break. Stavolta la seconda palla di Lorenzo è troppo docile, il “Djoker” arriva e chiude, in sicurezza. BREAK Djokovic, 3 pari. Ha ripreso possesso del match il serbo, fa tutto alla sua velocità, con i piedi molto vicini alla riga di fondo, non lascia respirare Lorenzo, costretto a rincorrere. 4-3. Importantissimo il turno di servizio vinto da Musetti per arginare l’ondata serba, davvero imponente. 4 pari. Continua ad attaccare convinto Novak, il match si gioca sul controllo del tempo, e lui non lo vuol lasciare. Bene di volo, continua a scendere a rete con continuità (ben 35 nell’incontro a questo punto). 5-4 Djokovic. Indispensabile la prima palla per Musetti, sulla seconda Novak entra a tutta e si prende il punto. Rapido nel correre a rete l’azzurro, tocca bene e si porta 40-15. 5 pari. Attenzione: nel game #11 Novak sbaglia due diritti, 0-30! Si aggrappa al servizio, 30 pari e poi 40-30 con un altro Ace. 6-5. ASSURDO lo schema di Lorenzo sul 15 pari, un’orgia di tagli, poi la smorza e il lob di tocco clamoroso, al volo, impossibile. CHE PUNTO!!! 30-15. Djokovic risponde da campione, la palla è sulla riga… 30 pari. Sbaglia il tempo dell’attacco Lorenzo, da troppo lontano, la volée è quasi impossibile. 30-40 e Set Point Djokovic !?! Si salva con un diritto d’attacco pesante. Bravo l’azzurro, si guadagna il tiebreak. Djokovic si prende il primo punto in risposta con una risposta profondissima e un diritto super, 2-0. Gioca profondissimo, fa tutto bene, attacca al centro e il passante di Nole è difficilissimo. 3-0 e servizio. WOW! Musetti si riprende un mini-break con un diritto in corsa fenomenale, 3-1. Si gira 4-2. Arriva troppo sotto alla smorzata, non frena bene e il tocco di Lorenzo è lungo di una spanna. 5-2 e servizio Novak. In rete il back di Musetti, 6-2, ben 4 palle set per Nole. Chiude subito, perentorio attacco di diritto. 7 punti a 2. Solidissimo e freddo Djokovic, risponde bene, serve meglio, il “solito” efficace ed efficiente tennista. Fortissimo.

Terzo set, Musetti scatta alla battuta. Subito un turno non facile, si va ai vantaggi sotto la pressione asfissiante dell’ex n.1. La risposta di Novak è una sentenza, incredibile la profondità… arriva una palla break ai vantaggi, e Lorenzo esterna per la prima volta un po’ di scoramento. Se lo gioca da CAMPIONE Djokovic, apre il campo, fa correre l’azzurro e lo infila con un gran cross vincente di rovescio. BREAK Djokovic, subito avanti. Diventa peggio di uno Zoncolan la salita per Lorenzo… Djokovic a 30 si porta 2-0, vantaggio consolidato, nonostante un doppio fallo. Musetti ritrova il servizio, la reazione c’è (1-2) è indispensabile trovare un turno di risposta super per riaprire l’incontro. Novak inizia il quarto game con un doppio fallo, è solo un attimo… seguono due ottime prime palle angolate, praticamente sulla riga, impossibile rispondere. Poi un altro doppio fallo (a 111 miglia), e 30 pari. Attacca Novak, non è un grande attacco, gli viene così corto che sorprende l’azzurro. 3-1. Resta in scia Musetti, il servizio lo sostiene, nonostante la forza in risposta del serbo (2-3), ma è flebile in risposta, non riesce a scardinare servizio + primo colpo del rivale. (4-3). Musetti si prende il primo punto in risposta nell’ottavo game con una palla corta fulminante, poi serve bene Novak, troppo, 30-15. Con un bel diritto l’azzurro forza il game a 30 pari. Fantastico il rovescio cross del serbo, il passante in corsa del nostro è di poco lungo. Con un altro ottimo servizio, piazzato alla perfezione, vola 5-3. Manca 1 game alla finale. Gran risposta di Nole, 0-15. poi Lorenzo stecca un diritto. 0-30. Altra bella risposta, poi un diritto di frustrazione di Novak, 0-40, e Tre Match Point!!! Annulla la prima chance con un S&V perfetto. Poi ancora a rete sul secondo. 30-40. Lunga la risposta, è ancora in vita “Muso”, e chiude il game con uno strappo ottimo col diritto. 5-4. Djokovic serve per il match. Vince un gran primo punto Lorenzo, aggressivo col diritto, 0-15. Sbaglia col diritto “Nole” su di una risposta bella profonda dell’italiano. 7 punti di fila… 0-30! Freddo il leader di settimane al n.1, la battuta lo riporta 30 pari. Un fulmine la risposta cross di Musetti col diritto, ha capito l’angolo e impatto clamoroso in anticipo, PALLA BREAK per Musetti! Nooooooooo, Orchestra il punto alla perfezione Lorenzo, ma sbaglia il colpo più facile, un diritto in controllo dopo aver sballottato Novak da tutte le parti… Si butta avanti Djokovic, mette pressione, ha successo. 4° Match Point Djokovic! Lungo il diritto di Lorenzo. Finisce qua. Applausi a Lorenzo, ma Djokovic si è dimostrato più forte e con merito sfiderà Alcaraz in finale. È la sua decima a Wimbledon. Il pubblico lo fischia per un gesto del violino, che in realtà è dedicato alla figlia e non irridente.

L. Musetti vs N. Djokovic



Slam Wimbledon L. Musetti [25] L. Musetti [25] 4 6 4 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 7 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1