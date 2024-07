Wimbledon: La conferenza stampa di Jasmine Paolini dopo l’accesso alla finale “Paolini stupisce anche se stessa: ‘Due finali Slam? Pazzesco, ma sono sorprendentemente rilassata’”

Domanda: Jasmine, come ti senti in questo momento?

JASMINE PAOLINI: Mi sento incredibile. Oggi è stata una partita davvero, davvero dura. Così emozionante. Sì, mi sento semplicemente benissimo, sì.

D: Cosa significherebbe per te vedere la Principessa del Galles, Catherine, nel Royal Box? Inoltre, quanto saresti emozionata se ti consegnasse il trofeo nel caso vincessi Wimbledon?

JASMINE PAOLINI: Non ho capito la seconda parte, scusa.

D: Quanto saresti emozionata se ti consegnasse il trofeo nel caso vincessi Wimbledon?

JASMINE PAOLINI: Sì, voglio dire, è un onore. È un piacere giocare su quel campo con la famiglia reale presente. Quindi, sì, è un po’ strano per me, no?

Se la incontrassi in finale, sarebbe sicuramente un grande momento.

D: Quanto è stata mentale questa vittoria di oggi, oltre che fisica?

JASMINE PAOLINI: È stata davvero dura. Oggi è stata davvero, davvero dura. All’inizio ero in grande difficoltà. Lei serviva molto bene. Mi faceva correre su ogni palla.

Io non servivo bene. Cercavo solo di ripetermi di continuare, di provare a starle vicina, sì, di credere che la partita potesse cambiare in qualsiasi momento.

Ha funzionato, devo dire. Sì, ho vinto il secondo set, poi ho vinto il terzo. È stata una partita davvero, davvero dura mentalmente e anche fisicamente.

D: Se uno di noi ti avesse detto un anno fa che saresti stata qui ora, avendo raggiunto la finale del Roland Garros e ora in finale a Wimbledon, cosa ci avresti risposto?

JASMINE PAOLINI: Penso che anche due mesi fa (ride)…

No, non lo so. Siete pazzi, avrei detto, sì. Sì, non ho parole. Solo, sì, siete pazzi avrei detto (ride).

D: L’altro giorno hai detto che avresti chiesto al tuo allenatore perché ti aveva detto…

JASMINE PAOLINI: Non gliel’ho chiesto. Mi dispiace (ride).

D: Ti avevo dato un compito a casa.

JASMINE PAOLINI: Me ne sono dimenticata.

D: Ora pensi che l’erba possa essere la tua superficie migliore? A parte il movimento, cosa ti permette di fare con il tuo gioco?

JASMINE PAOLINI: Non lo so. Penso di poter colpire la palla davvero, davvero forte. Ma anche muovermi per me è importante. Devo ripeterlo. Posso anche difendere.

Non lo so. Ma, sì, cercherò di chiedere. Oggi proverò a chiedere al mio allenatore (sorride). Penso che direbbe che, sì, posso giocare bene perché posso colpire forte la palla.

Sì, credo di sì. Penso che direbbe questo, perché colpisco forte la palla.

Ma non lo so. Chiederò.

D: Sei un’atleta straordinaria. Mi chiedevo se puoi dirci qualcosa sul tipo di lavoro che fai per raggiungere questo livello di forma fisica, e se probabilmente è stato questo il motivo per cui sei riuscita ad essere così brava quest’anno, fin dall’Australia?

JASMINE PAOLINI: Sì, sto lavorando con un nuovo preparatore atletico da Roma 2023, Andrea. Mi sta aiutando molto, devo dire.

Ma penso che fisicamente fossi veloce anche prima. Ora penso forse… Sì, non lo so. Il mio allenatore mi ha detto che per lui mi muovo meglio di un anno fa. Devo crederci (sorride).

No, sì, sto solo cercando di portare il preparatore atletico con me il più possibile perché penso che sia una parte davvero importante del nostro gioco, essere anche in salute e fare prevenzione, forza, corsa, non so, molte cose.

Ogni giorno cerchiamo di fare un po’ nel riscaldamento, sì.

Ma come ogni giocatore. Niente di speciale.

D: I tifosi di Wimbledon ti hanno preso in simpatia per il modo in cui giochi, mostri le tue emozioni, sorridi. Sei sempre stata così? Cosa pensi del modo in cui hai interagito con il pubblico?

JASMINE PAOLINI: Penso di sì, sono sempre stata così. Ora, mi sto davvero godendo il giocare nei grandi stadi.

Mi sento grata al pubblico che mi guarda. Sì, mi sto solo godendo il momento.

Amo giocare in questi tipi di campi. Sembra più speciale. Anche giocare partite importanti è così speciale.

Sono così grata che anche il pubblico facesse il tifo per me. Sì, è una sensazione bellissima penso per un tennista.

D: Quanto sei orgogliosa di far parte di questo, immagino, seguendo le orme di quella generazione d’oro del tennis femminile italiano, le Pennetta, Errani, Vinci, Schiavone? Quanto ti ispirano?

JASMINE PAOLINI: Sì, mi ispirano tantissimo. Ma non voglio fare troppi paragoni perché sto scrivendo la mia storia, la mia carriera.

Ma ricordo le finali dei Grand Slam che hanno fatto. Penso sia davvero importante anche per la prossima generazione avere persone che possono fare grandi cose. Possono mostrarti che è possibile. Questo è davvero importante, penso.

Ovviamente, sono grata a loro, sì.

D: Non conosciamo ancora la tua avversaria per la finale. Considerando entrambe, quali pensi che sarebbero le chiavi per batterle? Ovviamente hai avuto esperienza contro Elena al French Open recentemente.

JASMINE PAOLINI: Sì, non ho mai giocato contro Barbora, ma è una campionessa Slam. Gioca a tennis in modo incredibile. Mi alleno con lei a volte.

Forse conosco un po’ di più Elena perché ho giocato contro di lei molte volte.

Ma domani sarà una finale di Wimbledon, quindi è un tipo di partita diverso, penso. Come ho detto, l’obiettivo è sempre lo stesso: cercare di servire bene – oggi non ci sono riuscita, devo dirlo – cercare di rispondere a quante più palle possibili e controllare il punto.

Sull’erba è difficile difendere. Quindi l’obiettivo sabato sarà sicuramente quello in termini di gioco, di tattica.

D: Ti stavo guardando oggi mentre ti riscaldavi in campo. Come fai a sentirti così a casa, come se fosse normale? Sei molto concentrata. Ti diverti. Come riesci a gestire questa pressione su di te ora con tutto il mondo che ti guarda?

JASMINE PAOLINI: Non lo so. Sto cercando, come ho detto, di vivere il presente e di godermi quello che sto facendo e non dimenticare dove sono. Penso che sia una posizione davvero privilegiata, e devo tenerlo a mente, sai?

Inoltre, a volte cerco di dirmi, Ok, scherzi a parte, goditi il momento, ma rimani anche concentrata e pensa a cosa devi fare per scendere in campo e dare il 100% di quello che hai.

È un equilibrio, penso, tra godersi il momento ed essere concentrati.

D: Puoi spiegarci perché il tennis italiano va così bene in questo momento? Come ci si sente, tu e Lorenzo, a portare le speranze sportive dell’Italia dopo che la vostra squadra di calcio è stata così scarsa?

JASMINE PAOLINI: No, è fantastico fare bene a Wimbledon (ride).

Sì, Lorenzo è un ragazzo davvero simpatico. Sono così felice per lui. Domani, sicuramente, guarderò un po’ di tennis.

Sì, ha un talento enorme. Penso sia davvero una brava persona. Spero che possa giocare una buona partita.

Non lo so. Penso che ora siamo molti italiani a fare grandi cose. Penso che ci ispiriamo a vicenda, no?

Inoltre, devo dire che in Italia ci sono molti, molti tornei, come challenger, ITF, juniores.

Penso che ogni giocatore mostri che qualcosa può essere possibile. Jannik lo sta dimostrando. In Italia ora è normale avere Jannik numero 1. Normale, no, ma sta facendo cose incredibili.

Penso che abbia perso tre partite quest’anno, quindi è incredibile averlo in quella posizione. Penso che aiuti tutto il movimento dietro, no?

Ora abbiamo molti, molti giocatori che stanno facendo davvero, davvero bene, a parte Sinner, ovviamente.

D: Hai detto qualche minuto fa che un paio di mesi fa avresti pensato di essere pazza a immaginare quello che è successo da allora. Cosa ti ha sorpreso di più di te stessa?

JASMINE PAOLINI: Hmm… Il risultato, sì. Due finali di Grand Slam di fila era pazzesco da credere, penso, no? Mi sorprende anche come, al momento, fino ad ora in questo momento, sto vivendo tutto questo.

Mi sento forse sabato sarò così nervosa, non lo so. Ma mi sento anche rilassata. Sono la stessa persona. Sto facendo le stesse cose. Sì, non lo so. Sono un po’ sorpresa di come sto gestendo tutto questo.

Non voglio dire di più perché magari sabato tremerò. Sì, mi sorprendo di me stessa nel vivere tutto questo con un umore davvero rilassato, sai?