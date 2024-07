“Jannik Sinner. Una straordinaria normalità”. Recensione del nuovo libro di Marco Mazzoni

Marco Mazzoni, Jannik Sinner. Una straordinaria normalità, Ultra Edizioni 2024

Lui folgorante in solio vide il mio genio e tacque …. di mille voci al sonito mista la sua non ha… così recita Il Cinque Maggio di Alessandro Manzoni, la celebre ode in morte di Napoleone Bonaparte, esule e quasi dimenticato sull’isola di Sant’Elena dopo essere stato il grande dominatore della politica europea. Mi si perdoni la pedante reminiscenza liceale, ma è proprio quello che ho pensato quando Sinner ha conquistato il trono del tennis mondiale e si è trasformato in un eroe. Per carità, tutto il merito al grandissimo Jannik, questo è ovviamente fuori discussione, ma ho vissuto con un certo pudore (mi viene spontaneo usare proprio questa parola) il trionfalismo collettivo, soprattutto da parte della comunità social, pronta a creare idoli ma, con la stessa velocità, a distruggerli schiacciandoli senza pietà. Fatto sta che quando mi è capitato fra le mani Jannik Sinner. Una straordinaria normalità, confesso che l’ho aperto con un certo scetticismo, chiedendomi che cos’altro si sarebbe potuto dire che non fosse già stato detto. Ecco, dopo poche pagine ho capito, e con grande piacere, che mi stavo sbagliando.

Marco Mazzoni, stimato giornalista specializzato in tennis, ha fatto un lavoro davvero eccellente, soprattutto tenendo conto che l’attualità ha richiesto tempi brevi per la documentazione e la stesura del suo libro. È riuscito, impresa non facile, a non cadere nella retorica celebrativa ma neppure nello snobismo dell’antiretorica a tutti i costi, muovendosi con maestria fra le molteplici sfaccettature tecniche, tattiche e psicologiche che definiscono la figura sportiva ed umana del campione di San Candido. E lo ha fatto, oltretutto, con una scrittura fluida ed elegante, capace di “irretire” il lettore.

Anche se il filo conduttore è quello cronologico, i sei capitoli in cui si articolano le quasi 300 pagine del volume (che si conclude con un più leggero “dizionario” finale, L’alfabeto di Jannik Sinner) corrispondono ad altrettanti nuclei tematici fondamentali, tutti solidamente documentati e in cui intervengono, in una sorta di coro polifonico, le voci della maggior parte delle persone che sono state protagoniste della maturazione di Jannik come uomo e come tennista. Si va dalla formazione educativa e caratteriale (Famiglia, libertà e mentalità) a quella sportiva e tecnica (Gli anni giovanili e «Devo migliorare» per poi ripercorrere i momenti salienti della sua ancor giovane carriera, dalla vittoria nel primo Challenger a Bergamo nel 2019 fino al trionfo in Australia e la scalata al numero 1 del ranking mondiale di quest’anno (Dieci istantanee dal passato: i momenti di svolta nella carriera di Sinner). Meritano una speciale attenzione i due capitoli che mi sono parsi, per diverse ragioni, i più interessanti e originali. Uno è intitolato La svolta: addio a Riccardo Piatti. La scommessa su se stesso, l’argomento probabilmente più spinoso da trattare, anche perché i protagonisti del “divorzio” hanno limitato al massimo le dichiarazioni pubbliche lasciando un alone di mistero intorno alla loro rottura che, come ricorderete, scatenò un polverone sui social fra fautori e detrattori dell’una e dell’altra parte, lasciando poco spazio ad interpretazioni rispettose ed equilibrate come quella offerta da Mazzoni. Mi è sembrata una piccola lezione magistrale di Giornalismo, che imporrei come lettura obbligatoria per tutti gli opinionisti manichei che pullulano ormai ovunque.

L’altro capitolo che vorrei segnalare è Elogio della lentezza (di un tennista velocissimo), che riprende il titolo del saggio del neurobiologo Lamberto Maffei (Elogio della lentezza, 2014). Il tennis si muove fra questi due poli opposti, lentezza e velocità, calma ed esplosività, scioltezza e tensione o, per dirla con Billy Jean King, “è una combinazione perfetta di gesti violenti inseriti in un contesto di totale tranquillità”. Il vero segreto per essere un buon tennista, sia a livello amatoriale che professionistico, sta nel saper trovare un equilibrio fra questi due poli e proprio lì risiede una delle ragioni della grandezza di Sinner, risultato della combinazione fra predisposizione naturale e lavoro (molto lavoro!) ben gestito.

Se volete conoscere dall’interno i molteplici fattori che interagiscono nella crescita, non solo sportiva, di un grande campione, vi consiglio vivamente la lettura del libro di Marco Mazzoni. E sarei curioso di sapere che cosa ne penserebbe Jannik se lo leggesse. Sono (quasi) sicuro che gli piacerebbe, che non troverebbe un solo dato non sufficientemente documentato e soprattutto che si riconoscerebbe nel ritratto disegnato dall’autore.

Paolo Silvestri

